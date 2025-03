Test – NIU KQi Air X : la trottinette électrique en fibre de carbone la plus légère du marché

Le marché des trottinettes électriques ne cesse d’évoluer, avec des modèles toujours plus légers et performants. NIU, marque reconnue pour ses solutions de mobilité urbaine, présente la KQi Air X, une trottinette en fibre de carbone qui mise sur la légèreté et la performance. Mais que vaut-elle réellement sur le terrain ? Nous l’avons testée pour vous.

Unboxing et design

Dès l’ouverture de la boîte, la KQi Air X impressionne par son poids plume. Avec seulement 11,7 kg, elle est la trottinette la plus légère du marché. Son design minimaliste, avec une structure en fibre de carbone, lui confère une allure moderne et premium. Le cadre monocoque assure une solidité remarquable tout en offrant une grande souplesse.

L’emballage inclut :

La trottinette NIU KQi Air X

Un chargeur compact

Une clé de serrage pour les ajustements

Un manuel d’utilisation

L‘ergonomie est bien pensée : le guidon offre une prise en main confortable, les poignées en caoutchouc assurent une bonne adhérence et le deck est suffisamment large pour un confort optimal.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Caractéristiques principales :

Moteur : 700 W puissance nominale 350 W

Batterie : 451 Wh (Lithium-ion)

Autonomie : jusqu’à 50 km

Durée de Recharge de la Batterie : 5h

Vitesse maximale : 25 km/h

Poids : 11,7 kg

Matériaux : Fibre de carbone

Système de freinage : Frein à disque avant + Freinage régénératif

Connectivité : Carte NFC et application mobile NIU

Modes de Conduite : E-Save (éco) / Sport / dynamique/Pedestrian (piéton)

Éclairage : Lumière Halo avant, Clignotants, Éclairage arrière, Lumière d’ambiance

Fonctionnalités

L’utilisation de la KQi Air X est simple et intuitive. Une fois allumée, elle propose quatre modes de conduite :

Eco : Idéal pour maximiser l’autonomie.

Sport : Pour une vitesse et une réactivité accrue.

Piéton : Pour l’accompagnement d’un piéton.

Dynamique : qui ressemble un peu à un mode adaptatif

Le système de freinage assure une sécurité optimale, avec un freinage régénératif permettant de récupérer de l’énergie.

Utilisation au quotidien

En ville, la KQi Air X s’impose comme une excellente alternative aux transports en commun. Sa légèreté permet de la transporter facilement dans un ascenseur ou un bus. Du pur bonheur pour tous ceux sui connaissaient la galère du poids à transporter. Là on divise le poids par 2 ! Le moteur de 700 W offre une bonne réactivité, même dans les pentes modérées.

Lors des tests, elle s’est montrée très fluide à l’accélération et au freinage. La position de conduite est naturelle, et le deck spacieux assure un bon équilibre. Son principal atout reste sa maniabilité, facilitée par son faible poids.

Performances et autonomie

L’autonomie est un critère clé. Avec 50 km annoncés, elle assure de longs trajets sans rechargement fréquent. Nos tests ont confirmé ces chiffres en mode Eco, mais en mode Sport, l’autonomie diminue forcement.

La vitesse de pointe de 25 km/h est un atout pour les trajets rapides. La fibre de carbone apporte une bonne absorption des chocs, améliorant le confort de conduite.

Application et paramétrage

L’application NIU enrichit l’expérience utilisateur. Elle permet de :

Personnaliser les modes de conduite

Vérifier l’autonomie restante

Activer le verrouillage électronique

Suivre les statistiques d’utilisation

L’interface est intuitive et fluide, rendant la gestion de la trottinette plus simple et efficace.

Conclusion

La NIU KQi Air X réussit son pari : proposer une trottinette ultra-légère, performante et bien conçue. Son design en fibre de carbone, son autonomie et son confort de conduite en font une excellente option pour les citadins exigeants.