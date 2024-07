Test – Navee S60 : Une trottinette électrique endurante

La trottinette électrique s’impose de plus en plus dans nos villes. Cette dernière offre une mobilité simple et efficace. Aujourd’hui c’est la Navee S60 que nous vous présentons en test. Une trottinette électrique robuste, extrêmement bien finie et avec une autonomie annoncée à faire pâlir la concurrence. Est-ce que derrière tout ça, cette machine électrique tient toutes ses promesses ? Réponses tout au long de l’article.

Design

Cette Navee S60 arbore un grand écran de contrôle, qui vous détaillera certaines informations liées à son utilisation. Une petite sonnette est présente au niveau du commodo gauche. Le droit intègre quant à lui l’accélérateur. Petite subtilité bienvenue, cette trottinette intègre des clignotants LED. Ces derniers sont très bien intégrés sur les embouts du guidon. À noter que même de jour, ils sont très visibles par les autres usagers de la route. À noter qu’aucun boutons n’est présent pour gérer l’affichage, si ce n’est le bouton power. Pour finir sur le guidon, un phare et un catadioptre sont de la partie pour augmenter la visibilité et la sécurité lors d’une utilisation nocturne.

Descendons maintenant au niveau des roues. Ces dernières sont dotées de pneus tubeless d’une dimension de 10″. La fourche avant peut paraître étrange au premier abord, mais sa construction en est faite bien réfléchie afin d’absorber toujours plus les aspérités de la route. À l’arrière, un feu stop est présent, il s’activera lors de vos freinages, mais peut être également allumé en permanence selon vos envies. Bien entendu, l’arrière est aussi suspendu et c’est aussi ici que sera présent l’unique moteur de 1000 watts.

Performance et autonomie

Avec son moteur de 1000 watts, comme vu précédemment, la Navee S60 pourra grimper des pentes pouvant aller jusqu’à 24% d’inclinaison. Dans les faits, cela se traduit par une trottinette puissante, qui grimpera sans souci la majorité des pentes qui se présenteront devant vous. La vitesse maximale, 25 km/h en Europe, sera aussi atteignable très rapidement, avec une accélération très efficace. Malgré un unique moteur, présent dans la roue arrière, son utilisation est très agréable, peu importe les terrains. En effet, le système de double suspension ShockMaster offre un confort bien plus efficace que la majorité des trottinettes concurrentes. Bien entendu, plusieurs modes seront disponibles, via l’utilisation de l’unique bouton présent. Le premier est le mode piéton, limitant la vitesse à 6 km/h. Le second, le mode standard, limite la vitesse à 20 km/h tandis que le mode sport permettra d’atteindre les 25 km/h, limite européenne. Pour faire un tour rapide sur l’application, cette dernière permettra de modifier la puissance de la récupération d’énergie, de verrouiller la trottinette ou encore d’activer l’éclairage automatique. Vous pourrez également avoir des statistiques sur votre utilisation, l’autonomie restante ou encore le pourcentage de batterie récent.

Pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce jusqu’à 60 km (à une vitesse de 15 km/h), un chiffre assez élevé comparé aux autres marques du marché. Dans les faits, j’ai pu atteindre 40-45 km d’autonomie avec une utilisation en mode sport et le passage sur de longues montées. Les chiffres indiqués sont donc bien en corrélation avec une utilisation dans la vraie vie.

Malgré tout ces points positifs, quelques petits défauts sont à relevés. Le premier est au niveau du freinage. Ce dernier, qui se compose de freins à tambours ainsi que de la récupération d’énergie, est timide à l’allumage de la Navee S60. En effet, les durant les deux trois premières minutes d’utilisation, il faudra être très attentif le temps que toute la « mécanique » se mette en route. Après ça, le freinage est plutôt ultra-performant. À noter que l’ABS est présent à l’avant comme à l’arrière, un très bon point. Le second point faible, c’est l’écran. Malgré sa grande taille, peu d’informations sont présentes. Vous aurez votre vitesse, l’indicateur de clignotant ainsi que l’indicateur de batterie. D’autres logos peuvent apparaitre, en cas de soucis. Un affichage en temps réel de l’autonomie restante, par exemple, aurait pu être un excellent ajout.

Conclusion

Cette trottinette Navee S60 est un excellent choix dans cette marée de modèles sur le marché. Malgré quelques petits points négatifs, que nous venons de vous détailler, ces derniers restent mineurs. Les performances sont plus que suffisantes par rapport à la législation, et cette trottinette vous emmènera partout où vous souhaitez aller. Si vous disposez d’un smartphone Apple, sachez que cette trottinette est compatible avec Apple Find My, à la manière des AirTag.

Si vous voulez vous procurer cet outil de mobilité douce, comptez 699€ sur le site officiel de la Fnac. Un tarif qui, selon moi, est totalement cohérent au vu des prestations proposées par cette Navee S60.