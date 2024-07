Screeneo UL5 Smart : Le futur du divertissement chez soi !

Découvrez les dernières nouvelles pour les cinéphiles à domicile ! En partenariat avec les projecteurs PHILIPS, Screeneo Innovation a annoncé le lancement de son dernier joyau technologique : Le projecteur Philips Screeneo UL5 Smart, triple Laser à focale ultra courte. Compact, mobile et connecté, ce projecteur promet de rehausser votre expérience de divertissement à domicile.

Le nouvel espérance du divertissement à domicile

Le Screeneo UL5 Smart se distingue par son design compact, idéal pour s’adapter à tout espace. Positionné à seulement 51 cm du mur, il crée un écran géant de 100 à 120 pouces. Ainsi, cela assure une ambiance cinéma authentique et immersive, directement chez vous. Le nouveau projecteur Screeneo est équipé d’une résolution Full HD 1080p, de 550 ANSI Lumens, HDR10 et d’une gamme de couleurs étendue. Ainsi, il offre une expérience visuelle d’une qualité inimitée, chaque image reproduisant un niveau de détail exceptionnel et capturant fidèlement la réalité pour une immersion totale.

Simplicité et connectivité

Le Screeneo UL5 Smart est spécialement conçu pour une utilisation conviviale. Avec des fonctionnalités telles que la mise au point automatique et la correction verticale du trapèze, il garantit une intégrité visuelle optimale. De plus, le projecteur intègre le système d’exploitation intelligent LuminOS. Vous pouvez ainsi diffuser facilement du contenu en streaming directement depuis celui-ci.

La connectivité occupe une place centrale dans le Screeneo UL5 Smart. Les deux bandes de fréquence Wi-Fi assurent un streaming continu et fluide. En outre, il propose des options de connectivité vidéo supplémentaires via HDMI et deux ports USB-C.

Une qualité sonore irréprochable

Le Screeneo UL5 Smart est équipé de haut-parleurs de 2 x 3 watts. Ils offrent un son clair, même à faible volume. En outre, pour une expérience sonore plus riche, il est également possible d’établir une connexion sans fil avec n’importe quel haut-parleur Bluetooth externe.

Flexible et stylé, le Screeneo UL5 Smart peut être aisément déplacé, transformant ainsi n’importe quelle pièce en espace de projection. De plus, le projecteur est fourni avec des chargeurs internationaux et une télécommande.

Le Screeneo UL5 Smart sera disponible en pré-commande à partir du 11 juin 2024, à partir de 699€ exclusivement sur Indiegogo. Préparez-vous à vivre une expérience de cinéma maison en 4D avec le nouveau Screeneo UL5 Smart.

N’attendez pas ! Partagez cette nouveauté avec vos amis cinéphiles pour leur faire découvrir l’avenir du divertissement à domicile.