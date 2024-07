Test – Écouteurs Beats Solo Buds : Une nouvelle référence à petit prix

Les Beats Solo Buds, récemment lancés par Beats, font déjà parler d’eux. À seulement 89,95 €, ces écouteurs sans fil se positionnent comme une alternative abordable aux AirPods d’Apple, tout en offrant une autonomie impressionnante et un design compact. Voici un examen détaillé de ces nouveaux écouteurs.

Design et confort des Beats Solo Buds

Les Beats Solo Buds sont disponibles en quatre couleurs : Transparent Red, Storm Gray, Matte Black et Arctic Purple. Leur design se distingue par une absence de tige, ce qui les rend plus discrets et confortables à porter pendant de longues périodes. Le boîtier de transport est particulièrement petit, 40 % plus petit que celui des Beats Studio Buds+, grâce à l’absence de batterie intégrée dans le boîtier.

Ces écouteurs sont accompagnés de quatre tailles d’embouts en silicone (XS, S, M, L), permettant une adaptation parfaite à différentes tailles d’oreilles. Malgré leur petite taille, les Beats Solo Buds offrent une bonne isolation passive du bruit. La conception ergonomique garantit qu’ils restent en place même lors d’activités physiques intenses, ce qui les rend idéaux pour les séances de sport et les déplacements quotidiens.

Autonomie

L’un des points forts des Beats Solo Buds est leur autonomie. Les écouteurs eux-mêmes offrent jusqu’à 18 heures d’écoute continue, ce qui est remarquable compte tenu de l’absence de batterie dans le boîtier de recharge. Pour recharger les écouteurs, il suffit de les placer dans le boîtier et de connecter ce dernier à un câble USB-C. Une charge rapide de cinq minutes permet d’obtenir une heure de lecture, et une recharge complète prend environ une heure et demie.

Cette autonomie exceptionnelle signifie que les utilisateurs peuvent passer une journée entière sans avoir besoin de recharger leurs écouteurs, une caractéristique particulièrement utile pour les voyages ou les journées de travail prolongées. Comparés aux AirPods Pro, qui nécessitent une recharge après 5-6 heures d’utilisation, les Solo Buds offrent une liberté beaucoup plus grande aux utilisateurs qui préfèrent ne pas être interrompus par des pauses fréquentes pour recharger leurs appareils.

Qualité sonore

La qualité sonore des Beats Solo Buds est globalement bonne, bien que des compromis aient été faits pour maintenir un prix bas. Les écouteurs utilisent un transducteur à diaphragme double de 8,2 mm, similaire à celui des Beats Studio Buds+, offrant une bonne réponse des basses et une clarté notable dans les médiums et les aigus.

Cependant, ces écouteurs n’offrent pas de fonctionnalités avancées comme la réduction active du bruit (ANC) ou la détection automatique de l’insertion dans les oreilles. Cela peut être un inconvénient pour ceux qui cherchent une expérience d’écoute plus immersive. De plus, les amateurs de basses puissantes pourraient trouver que les Solo Buds manquent de la signature sonore caractéristique des autres produits Beats.

L’écoute de morceaux variés, de la musique classique aux titres de hip-hop, montre que les Solo Buds offrent une séparation claire des instruments et des voix, bien que les basses ne soient pas aussi profondes que sur les modèles plus haut de gamme de la marque. Cette clarté est particulièrement appréciable sur des morceaux complexes, où chaque élément musical est distinct et net.

Fonctionnalités et utilisation

Les Beats Solo Buds possèdent des boutons mécaniques pour le contrôle de la musique et des appels, préférés par certains utilisateurs pour leur fiabilité par rapport aux commandes tactiles. Une pression sur le bouton permet de lire ou de mettre en pause la musique, deux pressions pour passer à la piste suivante et trois pour revenir à la piste précédente. Un appui long active l’assistant vocal.

Les microphones intégrés permettent des appels clairs, et les retours des utilisateurs indiquent une bonne qualité sonore lors des appels téléphoniques et des enregistrements audio. La suppression du bruit ambiant pendant les appels est efficace, bien que non aussi performante que sur des modèles équipés de la technologie ANC.

Les écouteurs ne possèdent pas de capteur de proximité, ce qui signifie qu’ils ne se mettent pas automatiquement en pause lorsque vous les retirez de vos oreilles. Cela peut être perçu comme un inconvénient pour certains utilisateurs habitués à cette fonctionnalité sur des modèles plus chers.

Conclusion sur les Beats Solo Buds

Les Beats Solo Buds représentent une option attrayante pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil à un prix abordable. Leur autonomie exceptionnelle, leur design compact et confortable, et leur qualité sonore satisfaisante en font un choix solide pour une utilisation quotidienne. Cependant, l’absence de certaines fonctionnalités avancées et une signature sonore moins prononcée en basses pourraient ne pas convenir à tous les audiophiles.

Pour les utilisateurs à la recherche d’une alternative économique aux AirPods et d’une paire d’écouteurs fiable pour des utilisations variées, les Beats Solo Buds sont une option à considérer sérieusement. Ils offrent une expérience d’écoute agréable avec une autonomie qui surpasse de nombreux concurrents dans la même gamme de prix. De plus, leur design discret et leur confort d’utilisation les rendent parfaits pour une utilisation prolongée, que ce soit pour écouter de la musique, passer des appels ou regarder des vidéos.

Produit disponible sur Beats Solo Buds – Écouteurs Bluetooth sans Fil | 18 Heures d'autonomie | Compatibilité Apple et Android | Microphone intégré – Noir Mat

Voir l'offre 89,95 €