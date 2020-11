Ligue des Champions : comment regarder Porto – OM en streaming ou en direct

Publicité

L’Olympique de Marseille est – déjà – face au mur ce soir pour son troisième match de Ligue des Champions. Face à Porto, le club phocéen va devoir sauver son image et impérativement s’imposer. Sans quoi, avec trois défaites en autant de rencontres, Marseille pourrait bien devoir déjà dire adieu à ses rêves d’Europe. Pour suivre ce match capital pour la survie, Le Café du Geek vous propose un guide référence contenant les meilleurs liens pour regarder la rencontre de l’OM en direct ou en streaming !

Suivre la rencontre en direct chez les diffuseurs officiels

Depuis cette année, la télévision française dispose de deux diffuseurs pour la Ligue des Champions. Ainsi, Téléfoot et RMC Sport se partagent les droits et les rencontres sont presque toujours disponibles sur au moins deux chaînes. Et ce soir n’y fait pas exception. Les rencontres seront donc disponibles en direct ou en streaming chez les deux diffuseurs !

RMC Sport : le diffuseur traditionnel de la Ligue des Champions

Comme les années précédentes, RMC Sport assure donc la retransmission des rencontres françaises en Ligue des Champions. Ce soir, pour le match de l’OM, ce sera d’ailleurs RMC Sport 1 qui diffusera la rencontre. Pour souscrire à l’abonnement RMC et profiter de la Ligue des Champions, il est possible de souscrire en se rendant sur leur page d’abonnement !

Téléfoot, le premier diffuseur du football dans l’hexagone retransmettra également la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Porto. Du côté de ce diffuseur, on retrouvera plusieurs formules intéressantes qui permettront notamment de suivre la rencontre en streaming depuis des appareils connectés. L’abonnement à 29€90 par mois comprend également un abonnement Netflix : un bon compromis pour s’occuper en cette période de confinement lorsqu’il n’y a pas de sport à la télévision !

Streaming : les meilleurs liens pour suivre le match entre Porto et l’OM

Pour celles et ceux qui pourraient trouver les prix des abonnements trop élevés, il existe l’alternative du streaming. Nous vous rassurons, vous n’êtes pas seuls à juger ces prix trop excessifs. Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet :

Aulas : « Celui qui veut pirater, c'est celui qui considère que le prix est abusif. Si la proposition est adaptée, au bon prix, il n'y a plus de sujet. »



Tout est dit.



📎 https://t.co/NcX3St2xrz pic.twitter.com/9hvCnpuul3 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 3, 2020

Attention tout de même, nous préférons vous prévenir, cette technique reste illégale et n’est pas sans risques. C’est pourquoi nous vous conseillons très fortement protéger votre ordinateur. Pour ce faire, il serait bon d’utiliser un VPN ainsi qu’un Antivirus !

Maintenant, concernant les liens de Streaming, nous vous proposons les liens suivants. Cette liste n’est pas exhaustive et si vous souhaitez obtenir plus de liens, n’hésitez pas à vous rendre sur notre article spécialement conçu pour les sites de Streaming !