Nikon, les hybrides plein format nouvelle génération Z 7II et Z 6II

Publicité

Nikon a présenté récemment les Z 7II et Z 6II, la nouvelle génération de ses appareils photo hybrides plein format.

Présentation

Les appareils photo Nikon Z 7II et Z 6II plein format bénéficient de l’ultra large monture Z. Ces nouveaux modèles embarquent deux processeurs EXPEED 6 ainsi qu’un double logement pour cartes mémoire (SD UHS-II et XQD/CFexpress).

Nikon – Z 7II et Z 6II

Les appareils photo offrent également des capacités vidéo 4K/60p. Il est possible d’y ajouter une poignée-alimentation en option (MB-N11), avec déclencheur vertical, ainsi que la nouvelle télécommande radio sans fil WR-R11b.

Nikon Z 7II

Le Z 7II, dans la lignée du Z 7, déjà connu pour ses performances, sa définition et sa fiabilité. Sa puissance de traitement et la capacité améliorée de sa mémoire tampon, le Z 7II affiche des cadences de prise de vue allant jusqu’à 10 vps. Il est désormais possible de photographier jusqu’à 200 images au format JPEG en haute définition ou 77 images au format RAW 12 bits sans compression en une seule rafale.

Publicité

Nikon – Z 7II

De plus, le viseur électronique de 3 690 000 pixels offre une visée naturelle et fluide. Le Z 7II doté de son capteur plein format 45 Mpx convient aux photographes exigeants un rendu inégalé des détails.

Nikon Z 6II

Le Z 6II s’appuie sur le succès du Z 6. Il est robuste et facile à utiliser, produit des vidéos au rendu cinématographique de qualité professionnelle et performant en photographie. Conçu pour éviter l’intrusion de poussières et d’eau, l’appareil photo ne faillira pas lors de conditions difficiles. De plus, une nouvelle fonctionnalité donne la possibilité d’inverser la rotation de la bague de mise au point pour que chacun puisse conserver la manipulation à laquelle il est habitué. L’appareil photo permet de réaliser des vidéos 4K UHD et Full HD aux formats FX et DX.

Nikon – Z 6II

Le format de prise de vue HLG préserve plus de détails, une plus grande dynamique, en réduisant au maximum le travail de post-traitement. Les fonctionnalités AF détection des yeux améliorées optimisent la mise au point des sujets. Le Z 6II affiche une cadence de prise de vue en continu de 14 vps et un nombre maximum de prises de vue en continu accrut : 200 images JPEG ou 124 images RAW 12 bits sans compression en une seule rafale. Le Z 6II convient aux utilisateurs souhaitant réaliser des vidéos professionnelles en plus de la photographie avec un système compact.

Accessoires

La poignée-alimentation MB-N11 de Nikon possède un déclencheur et des commandes pour la prise de vue verticale. Elle dispose également d’un

port USB-C qui permet de recharger deux accumulateurs à la suite lorsqu’elle est déconnectée de l’appareil photo.

Nikon – Poignée d’alimentation MB-N11

La télécommande radio sans fil WR-R11b permet de déclencher à distance l’appareil photo.

Télécommande radio sans fil WR-R11b

Elle permet également de synchroniser la prise de clichés sur plusieurs appareils reliés à l’appareil principal. La télécommande WR-R11b est aussi compatible avec la télécommande WR-1, un contrôleur de qualité professionnelle doté de capacités longue portée. Nikon présente également un émetteur-récepteur sans fil dédié aux reflex, le WR-R11a.

Prix et disponibilité

Voici donc les prix et disponibilités des boîtiers et accessoires :

Le Nikon Z 6II boitier nu sera disponible au prix estimé de 2199€ TTC dès novembre 2020 .

boitier nu sera disponible au prix estimé de . Le Nikon Z 7II boitier nu sera disponible au prix estimé de 3399€ TTC dès décembre 2020.

Une offre de reprise de 200 € sur les Z 6II et Z 7II sera appliquée dès le début des ventes et jusqu’au 10 janvier 2021 chez les revendeurs participants.

Publicité

La poignée-alimentation MB-N11 dédiée aux Z 7II et Z 6II sera disponible au prix estimé de 399 € TTC dès novembre .

dédiée aux et sera disponible au prix estimé de . Les deux émetteurs-récepteurs WR-R11b (hybride) et WR-R11a (reflex) seront disponibles au prix estimé de 169 € TTC dès décembre. Ils seront également disponibles en kit avec la télécommande WR-T10 au prix estimé de 229€ TTC.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Nikon France.