En même temps que ses annonces sur le prochain smartphone, le 8T, OnePlus en a profité pour présenter ses nouveaux écouteurs sans fils intra-auriculaire, les OnePlus Buds Z. Disponibles dès aujourd’hui à 59€, cette nouvelle version est prometteuse ! Elle fait suite aux excellents OnePlus Buds et propose encore une fois des écouteurs sans fils de qualité !

Un design minimaliste sans extravagances

Au cours du déballage des OnePlus Buds Z, on retrouve tout le sérieux et l’application de la marque. Bien protégés dans une petite boîte, les écouteurs sont rangés dans leur box de charge.

Boitier des écouteurs OnePlus

Concernant le boitier de charge justement, il est très discret. Totalement arrondi, il propose une forme très agréable en main et à l’œil. Cette box est complètement blanche avec simplement le logo de OnePlus écrit en gris clair sur le dessus.

Boitier des OnePlus Buds Z

Au niveau des écouteurs, ils sont également très discrets. Complètements blancs, ces derniers collent parfaitement au design général du produit. Seul le fil de recharge fourni avec les écouteurs se pare de la couleur rouge propre à la marque chinoise.

Écouteurs OnePlus Buds Z

En somme, nous nous retrouvons avec un produit au design simple et épuré, sans extravagances, qui saura d’adapter à toutes les situations.

OnePlus Buds Z : guider l’utilisateur vers la simplicité

Des écouteurs faciles à prendre en main…

Ensuite, concernant l’ergonomie de ces nouveaux écouteurs sans fils, là encore, OnePlus passe le test haut la main.

La box de recharge possède une petite encoche sur la face avant, qui permet de l’ouvrir en toute simplicité. Nous sommes obligés de passer par cette petite encoche, car autrement, il est presque impossible d’ouvrir le boitier. Un bon point pour OnePlus, qui évite ainsi à la box de s’ouvrir malencontreusement dans un sac ou dans une poche.

Boitier des Buds Z ouvert

À l’intérieur du boitier, on retrouve donc les OnePlus Buds Z. Ces derniers sont très faciles à ranger puisqu’ils sont aimantés. Il suffit alors de se laisser guider en posant les écouteurs sur le boitier. Ils sont ensuite automatiquement attirés par les aimants et se rangent avec une facilité déconcertante !

Enfin, puisque ce sont des intra-auriculaires, la tenue dans l’oreille est parfaite. Ils s’oublient très rapidement puisqu’ils sont également très légers.

… et à appareiller

Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et tester les capacités de ces écouteurs, il faut évidemment noter leur temps de mise en marche lors de la première utilisation. Et c’est encore une fois une très bonne surprise !

En effet, les OnePlus Buds Z, à peine posés à côté du téléphone, sont reconnus automatiquement. Le smartphone me propose alors de les lier à mon compte Google. Quelques secondes après avoir cliqué sur « associer », les écouteurs étaient appareillés à mon téléphone et fonctionnels !

OnePlus Buds Z : et en pratique, ça donne quoi ?

Si jusqu’à présent, le constructeur OnePlus a réussi tout ce qu’il a entrepris pour ses nouveaux OnePlus Buds Z, qu’en est-il en lors de leur utilisation ?

Boite des OnePlus Buds Z

Un son de très bonne facture

En premier lieu, la qualité audio est très bonne. Évidemment, nous sommes loin d’une qualité audio de casques spécialisés dans le son, mais il faut comparer ce qui est comparable. Pour le prix, qui on le rappelle est de 59€ sur le site de OnePlus, la qualité sonore est presque irréprochable.

On notera tout de même un très léger grésillement perceptible à l’écoute lors de passages où le son est très faible. Mais d’un point de vue personnel, ils n’ont rien à envier à d’autres écouteurs de marques concurrentes vendus bien plus cher.

Autonomie : les OnePlus Buds Z répondent présents !

C’était également l’un des points forts des OnePlus Buds : l’autonomie. Pour cette version rafraichie, OnePlus et ses Buds Z proposent encore une fois des écouteurs avec une autonomie très agréable. Lors du test, les écouteurs sont restés actifs pendant un peu plus de cinq heures, ce qui est en accord avec les prédictions de la marque.

Les OnePlus Buds Z se rechargent également très vite. En effet, en quelques minutes de charge, j’ai pu écouter de la musique pendant 1 heure supplémentaire.

Au total, avec la charge contenue dans le boitier, il est possible d’écouter de la musique pendant près de 20 heures sans avoir à passer par d’une prise électrique. Une autonomie plus que correcte donc, qui saura accompagner tous les fans de musique !

Appels et microphones

Les OnePlus Buds Z disposent également d’une fonction appel. Cela permet de parler sans utiliser son téléphone, en utilisant les micros intégrés dans les écouteurs. Ici, rien à redire non plus : le mode est fonctionnel et la qualité sonore est très correcte.

Commandes tactiles et HeyMelody: le petit raté des OnePlus Buds Z… pour l’instant

Si jusque-là les derniers écouteurs sans fils de OnePlus rendaient une copie quasi parfaite, les commandes tactiles sont un peu décevantes. En effet, pour l’instant, ces dernières ne répondent qu’à un « double-tap ».

Pour mieux les contrôler, il est possible de télécharger l’application HeyMelody. Dédiée aux OnePlus Buds Z, elle doit permettre d’améliorer les commandes tactiles. Cependant, étant donné qu’elle n’est disponible qu’en accès anticipé, la personnalisation reste très limitée…

Application OnePlus HeyMelody

Déjà, sans l’application HeyMelody dédiée au OnePlus Buds Z, le « Double-tap » permettra uniquement de passer à la musique suivante. Avec l’application dédiée, il est possible de personnaliser ce double-tap pour chaque écouteur. Cela nous permettra, par exemple, de revenir à la musique précédente ou de lancer l’assistant vocal. Mais cela reste très pauvre en options de personnalisation…

Personnalisation de l’application HeyMelody

S’il n’est, pour l’instant, proposé aucune option pour mettre la musique en pause, il faut savoir qu’en enlever un écouteur coupera la musique. Bien que cette option est pratique, il est tout de même dommage qu’elle ne soit pas désactivable. On se surprend parfois à écouter quelque chose quelques secondes en enlevant un écouteur, ce qui aura pour effet de couper instantanément la lecture en cours.

À noter tout de même, l’application HeyMelody n’est pour l’instant disponible qu’en accès anticipé puisque les écouteurs ne sont pas disponibles en vente. De fait, il faut s’attendre à voir arriver des améliorations et des mises à jour après la sortie des OnePlus Buds Z.

Conclusion sur les OnePlus Buds Z : à conseiller les yeux fermés !

En conclusion, vous l’aurez compris au cours de ce test, ces écouteurs sont excellents. Les quelques défauts des commandes sont largement gommés par le reste des fonctionnalités. Devant ces écouteurs ergonomiques et très faciles d’utilisation, il est difficile de recommander un autre modèle. Avec leur prix attractif, disponible sur le site de OnePlus à 59€, il y a fort à penser que ces écouteurs trouveront leur place au pied de nombreux sapins de Noël cette année !

OnePlus Buds Z 59€ 8.7 Autonomie 9.0/10

















Design 10.0/10

















Qualité sonore 8.5/10

















Confort 8.5/10

















Fonctionnalités 6.0/10

















Facilité d'utilisation 10.0/10

















Rapport qualité/prix 9.0/10

















Points positifs Faciles à utiliser

Design discret "passe-partout"

Son de bonne qualité

Prix abordable Points négatifs Manque de fonctionnalités tactiles

Application HeyMelody trop pauvre pour l'instant Acheter sur OnePlus.fr