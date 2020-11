Election2020, Twitter à l’attaque de la désinformation !

Publicité

Une journée décisive est en train de se produire pour l’Amérique concernant les élections. En effet, ce mardi 03 novembre 2020, une nouvelle élection des maires, des shérifs ainsi que du président des États-Unis était remis en cause pour les années à venir. Des choix qui font énormément débats auprès des votants créant ainsi un climat de tension. De part le fait que chacun défend leur représentant le plus approprié.

C’est alors que le réseau social Twitter a mis en place tout un arsenal de mesures, avec #Election2020. Annonçant alors une bataille d’influence entre les 2 représentants Donald Trump et Joe Biden.

Des mesures mises en place contre la désinformation électorale : #Election2020

La désinformation électorale aura intérêt à se faire tout petit. En effet, ceux qui tenteront de diffuser des informations fake au niveau des procédures de participation au vote seront vite rattrapés. C’est le cas notamment pour Twitter qui en vérifiera les informations. Prévenant ainsi de la désinformation électorale.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’identité des candidats et leur campagne

Pour ceux qui sont perdus ou ceux qui s’intéressent tout simplement à la politique mais ne savent pas où trouver les informations concernant leurs candidats. Ne vous inquiétez pas, Twitter propose des libellés relatifs aux élections permettant l’identification des candidats. Vous retrouverez tous les éléments et informations concernant les candidats. Tel que les élections auxquelles ils se présentent, l’État concerné ou encore le numéro de district. De quoi ne plus avoir d’excuses concernant votre manque de culture politique.

Pour un suivi optimal de la campagne auprès de ses utilisateurs, Twitter lance alors une application uniquement dédiée aux élections accessibles via l’onglet Explorer. L’application offre ainsi un large panel concernant l’aspect politique tel que des diffusions en direct des débats ou encore de grands événements et bien plus encore… Permettant au citoyen de se forger un avis grâce à un accès des ressources réputées fiables.

Twitter prouve son engagement d’authenticité en travaillant avec des agences de presse, des journalistes et les responsables des élections proposant ainsi une mise à jour constante des informations passant par le compte @TwitterGov et le hashtag #Election2020.