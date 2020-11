Rick et Morty saison 4 : la suite sur Netflix le 1er décembre

Publicité

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de Rick et Morty ! Netflix France a annoncé le 2 novembre dernier sur Twitter l’arrivée de la seconde moitié de la saison 4 de la série co-créée par Justin Roiland et Dan Harmon (ce dernier étant derrière la très bonne série Community). Et elle est prévue pour le 1er décembre prochain ! Vous pourrez donc finalement assister aux nouvelles aventures du grand-père savant fou et de son petit-fils craintif.

Cette semaine mérite de commencer avec une bonne nouvelle. pic.twitter.com/p8Yjp56DLI — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2020

Étant donné qu’il s’agit de sa chaîne d’origine, pour des raisons de droits, la saison 4 de Rick et Morty a d’abord été diffusée (déjà en deux fois) sur la chaîne Adult Swim. Par ailleurs, vous pouvez déjà la visionner sur les services Molotov, MyCanal et Free. Netflix a ensuite racheté les droits de cette saison pour la diffuser également en deux fois, les 5 premiers épisodes étant disponibles depuis juin dernier.

La saison 5 (et 6) actuellement en production

Dan Harmon a récemment donné une conversation vidéo pour le PaleyFest NY 2020, un festival dédiée à la production télévisuelle américaine. Et si nous ne savons pas quand devrait arriver la saison 5, nous savons néanmoins que la crise sanitaire a été extrêmement bénéfique à son développement (la traduction a légèrement modifié le texte pour plus de clarté) :

Publicité

Nous n’avons jamais été autant dans les temps. Cela nous oblige à travailler sur l’ensemble de la production lorsque nous n’avons plus cet environnement de bureau. Tout le monde doit diriger cette colonie d’abeilles à distance, ainsi son miel est produit avec plus de régularité. Ça marche pour nous. Dan Harmon, SyfyWire

Sachez également que la saison 6 est également en production et qu’elle a atteint un stade très avancé :

Immédiatement après cette conversation, je vais passer en revue une animatique pour un des derniers épisodes de la saison 5. Et pourtant, on est bien avancé sur l’écriture de la saison 6. Je supervise les épisodes finaux des deux saisons et j’affine également et le premier épisode de l’autre. Donc, je ne me souviens plus des différences. Dan Harmon, SyfyWire

En attendant la sortie de cette fin de saison 4, il y a plein d’autres séries (et films) qui n’attendent que d’être vus sur Netflix ! Ainsi, nous invitons à découvrir les sorties du mois de novembre.