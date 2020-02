Twitter signale les fake news, le retour de Friends et nouveaux casque VR HTC Vive – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d‘Android, Amazon et de copier-coller. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Twitter, Friends et HTC Vive. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Twitter encadre en orange les fake news

Twitter ne cesse d’avoir de nouveaux utilisateurs. Pour la période de fin 2019, l’entreprise a annoncé avoir dépassé la barre d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires. Depuis, le réseau social semblerait vouloir s’améliorer. Après avoir présenté son nouveau label (permettant de notifier aux utilisateurs si une vidéo a été falsifiée), Twitter notifiera désormais si un Tweet contient des informations erronées. En effet, si c’est le cas, un encadré orange de taille assez importante apparaîtra en dessous du Tweet concerné. Ce dernier aura par conséquent une diffusion moins importante dans le réseau social. Ces vérifications seraient effectuées par des journalistes certifiés (ou d’autres utilisateurs invités). Ils pourront alors corriger l’information directement en réponse au tweet. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible et pourrait prendre une tout autre forme. La société serait en train d’étudier d’autres possibilités.

Friends de retour à la TV avec HBO Max

Après de nombreuses rumeurs, nous pouvons vous affirmer que l’iconique série Friends reviendrait pour fêter dignement les 25 ans de la série. L’un des sitcoms les plus populaires (aux coude-à-coude avec Seinfeld et How I met Your Mother), Friends reviendra le temps d’un épisode spécial sur HBO Max.

Un beau coup de communication pour la future plateforme qui devrait voir le jour au mois de mai prochain. Tous les protagonistes se retrouveront le temps d’un épisode qui se fera sous la forme d’un talk-show et non d’un épisode classique. De plus, chaque acteur aurait reçu la bagatelle de 2,5 millions de dollars pour participer. Un argument de taille en somme. Quoiqu’il en soit, cet ultime épisode est attendu avec impatience par les aficionados de la série, la patience est de mise.

De nouveaux casques HTC Vive Cosmos

HTC, déjà leader du marché de la VR, annonce dans un communiqué ses nouveaux produits qu’il aurait dû présenter au MWC de Barcelone, annulé à cause du Coronavirus pour des raisons sanitaires. Sont donc présentés les casques HTC Vive Cosmos Play, Cosmos Elite et Cosmos XR. Le Cosmos Play est une refonte du Cosmos existant pour 200$ de moins et avec seulement deux caméras, soit 500$. Son grand frère, le Cosmos Elite, est proposé à 900$. Tout cela vient agrandir la gamme Cosmos pour cibler les trois gammes de prix différentes 500, 700 et 900$. Ce dernier est compatible avec Steam Play et permet l’intégration des jeux Steam compatibles. Le Cosmos XR est quant à lui orienté pour les développeurs et s’améliore avec deux caméras frontales supplémentaires.

