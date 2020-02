Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Nintendo Direct Animal Crossing, Twitter et Spotify. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Android, Amazon et de copier-coller. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Premières informations sur la prochaine version d’Android

Chaque année, Google met à jour Android, son système d’exploitation mobile. Après la disparition des noms de dessert avec Android 10, l’entreprise vient de publier la première Developer Preview (destinée aux développeurs) d’Android 11. Contrairement aux précédentes versions du système, cette année, les nouveautés sont moins nombreuses. La première est tout simplement l’apparition d’un enregistreur d’écran, déjà présent l’année dernière sur la bêta d’Android 10 mais retirée après sa sortie officielle. Ensuite, Google a repris la fonctionnalité de « chat par bulle » disponible actuellement sur Messenger. Ainsi, vous pourrez désormais accéder à vos conversations (ex. SMS) assez rapidement et peu importe l’application sur laquelle vous êtes.

Par la suite, la multinationale a également repris le « autoriser pour une fois » dans les demandes de permissions par les applications sur iOS 13. L’utilisateur peut désormais autoriser une seule fois une permission demandée par une application au lieu de l’accepter pour toujours. On espère aussi que la limite des 4Go en vidéo a été supprimée même si ce n’est pas encore confirmé. Enfin, Android 11 devrait être plus flexible sur les différents types d’écrans « à trou » où la caméra est logée. Cette Developper Preview est pour le moment seulement disponible sur les Google Pixel de la deuxième génération jusqu’aux derniers Pixel 4.

L’Amazon Echo Show 8 arrive enfin en France

Alexa à une nouvelle maison, Amazon met régulièrement à jour ses appareils Amazon Echo pour leur octroyer de nouvelles fonctionnalités. Hier, la firme américaine a lancé son Amazon Echo Show 8. Pas de grandes modifications, mais une remise à niveau logiciel qui permet de disposer des meilleures fonctionnalités du produit. Pour rappel, l’Amazon Echo Show est le seul appareil Echo possédant un écran. Il est possible de passer des appels vidéos ou vocaux entre Amazon Echo. De plus l’Echo Show, en plus de disposer d’Alexa comme tous les appareils Amazon Echo, permet de visionner des films, des séries ou autre vidéos directement sur l’appareil de 8 pouces. Le produit est d’ores et déjà disponible sur Amazon pour 129.99€.

L’inventeur du copier-coller, Larry Tesler, est mort

Outil très utile depuis ces débuts, le « copier-coller » fait malheureusement parler de lui aujourd’hui. En effet, son créateur américain Larry Tesler est décédé ce lundi 17 février, à l’âge de 74 ans. Non content de son invention, le père de notre outil de bureautique favori a également travaillé avec les plus grands groupes tels qu’Apple, Xerox PARC et Yahoo! On lui doit notamment sa contribution au développement du premier langage de programmation orienté objet (SmallTalk), le premier outil de traitement de texte graphique pour Xerox, ainsi que les premiers ordinateurs personnels d’Apple.

On espère que les actualités du jour autour d'Android, Amazon et de copier-coller.