Nemeio, le clavier 100% personnalisable se dévoile un peu plus !

Le groupe LDLC donne des nouvelles lors du CES 2020 de son clavier 100% personnalisable nommé NEMEIO ! Made in France, il promet de s’adapter à n’importe quelle application et au goût de tous !

Un clavier universel !

Le clavier NEMEIO promet d’être compatible avec le plus d’applications possible. Vous pouvez aussi bien utiliser la configuration AZERTY, ou votre propre configuration avec vos propres macro et raccourcis.

Un design épuré !

Le clavier NEMEIO possède 81 touches, et embarque la technologie e-paper, technologie notamment utilisée pour les liseuses. Chaque touche possède son propre écran recouvert d’une touche plastique.

Le e-paper permet d’afficher les lettres et les icônes en blanc, noir et même en 2 nuances de gris.

Un clavier pour les gouverner tous !

Grâce à son logiciel vous allez pouvoir Switcher facilement entre divers langue. Mais le gros atout de ce clavier est qu’il reconnaitra automatiquement quel logiciel vous utilisez pour s’adapter à vos besoins ! Par exemple, ouvrez Photoshop et les raccourcis claviers sont directement affichés sur votre clavier !

En plus, avec son logiciel vous allez pouvoir l’arranger comme bon vous semble !

« Le clavier Nemeio adapte

désormais automatiquement son alphabet à la langue de l’utilisateur, sans aucune manipulation de sa part. On peut ajouter tous les alphabets dont on a besoin, et switcher de l’un à l’autre facilement. En plus des alphabets, les raccourcis claviers, comme ceux de Photoshop par exemple, peuvent être intégrés au sein d’un layout dédié. Nemeio reconnaitra automatiquement le logiciel ouvert, et adaptera les

touches en fonction. On a développé un Keyboard Manager qui permettra d’éditer et de gérer le paramétrage des 81 touches. Chacune pourra avoir jusqu’à 4 comportements différents. Nemeio est une vraie révolution informatique ! » Laurent Faivre, Directeur Recherche et Développement au sein du Groupe LDLC

Un clavier nomade et endurant !

De par sa conception en matériaux légers et robustes, NEMEIO est un clavier qui s’adapte à la vie nomade ! Avec son bluetooth low-energy et sa batterie lithium-ion, NEMEIO assure 20h d’autonomie. En plus il sera compatible avec windows, macOs, Android et iOS .

Prix et disponibilité

NEMEIO n’a pas de date de lancement mais espère une commercialisation en juin 2020.

Le tarif n’est pas encore annoncé, mais le projet est à suivre de très près !

Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles de ce produit prometteur !