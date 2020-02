Asus nous régale avec une ROG STRIX 2080 super blanche !

Asus, un des leaders mondial dans le hardware, fait plaisir à ceux qui souhaitent une configuration lumineuse et moderne ! La ROG STRIX, monstre de puissance s’affiche dès maintenant en blanc !

Du blanc mais pas sans RGB !

Ainsi, la ROG STRIX RTX 2080 SUPER 8G white édition arbore un design typique de la gamme STRIX. Avec ses bandes et son logo RGB ressortent et donne un nouvel éclat grâce au bouclier blanc !

Grâce à 3 ventilateurs et une backplate en aluminium, la dissipation de la chaleur est correctement gérée, et le flux d’air reste constant et fluide. Il n’y a donc aucun problème pour refroidir ce monstre !





Aucun changement de performance

Cependant, la ROG STRIX RTX 2080 SUPER 8G white édition est simplement un changement esthétique. Elle est la jumelle de la référence gris/noir de la ROG STRIX RTX 2080 SUPER.

Caractéristiques

Puces graphiques NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™ CUDA cores 3072 OpenGL® OpenGL® 4.6 Fréquence coeur OC mode: 1890 MHz (Boost Clock)

Gaming mode: 1860 MHz (Boost Clock) /1650 MHz (Base Clock) Architecture Mémoire 256-bit Mémoire vidéo 8 GB GDDR6 Vitesse de transfert 15.5 Gbps Alimentation 2 x 8 pin I/O 1 x USB Type-C™

2 x Native HDMI 2.0b

2 x Native DisplayPort 1.4 HDCP HDCP 2.2 Résolution Max. 7680 x 4320 Maximum display 4 NVLink Oui Alimentation recommandée 650 W Bus PCIe® 3.0 Dimensions Dimension carte 30.5 x 13 x 5.4 cm Poids Carte 1.42 kg

Disponibilité et tarif

La ROG STRIX RTX 2080 SUPER 8G white édition est disponible dès maintenant au tarif de 959€95.

Pour le moment disponible chez LDLC, elle sera certainement disponible prochainement chez tous les revendeurs habituels.

Ainsi, pas de doute, cette ROG STRIX RTX 2080 SUPER 8G white édition ravira toutes les personnes cherchant une configuration fraîche et éclatante !