Cela fait trois semaines que ces HolyHigh EA2 sont arrivés à la rédaction. Ils sont hypers pratiques, mais aussi surprenants. On va voir cela en détail. Mais avant, lisez bien cet article, car nous avons pour vous, un code de réduction plutôt intéressant.

Contenu soigné et différentes spécificités techniques

A l’intérieur, on trouve les écouteurs, un câble USB-C, trois paires d’adaptateurs pour les oreilles et une notice d’utilisation en français. Au dos, toutes les caractéristiques techniques.

Les écouteurs sont en Bluetooth 5.0 et c’est bien le minimum qu’il faut aujourd’hui. Car ça garanti quasi aucune latence entre le son et une vidéo et une portée de presque 10 mètres. Nous l’avons appairé à notre iMac et iPhone. Ça fonctionne nickel.

D’ailleurs, concernant l’appairage, ça se fait tout seul. Il suffit de sortir les écouteurs de la boite, ensuite aller dans le Bluetooth de l’ordinateur, appuyer sur connecter EA2 et voilà, c’est tout.

Évidemment, ils sont compatibles avec iOS et Android.

Boitier plutôt stylé pour ces HolyHigh EA2

Le boitier de recharge à une batterie de 5000 mAh, oui, vous avez bien lu. Il se recharge en environ deux heures grâce au câble USB-C qui est fourni. Une fois chargé à 100%, le boitier pourra recharger les écouteurs jusqu’à 40 fois. Justement, le constructeur annonce cinq heures d’autonomie par écouteurs et c’est ce que nous avons constaté.

Il y a deux ports USB. Un de type C et l’autre standard.

Les écouteurs et leurs fonctionnalités

Peu importe que ça soit le droit ou le gauche, les fonctions sont les mêmes. En appuyant une fois sur la partie tactile, on met sur pause ou en lecture. Ça permet aussi de répondre à un appel.

Si on ne veut pas répondre à un appel, il suffit de rester appuyer deux secondes. En appuyant deux fois, on passe à la musique suivante, il faut savoir qu’on ne peut pas revenir en arrière. Et enfin, trois fois pour déclencher l’assistant vocal et la même chose pour en sortir.

Nous avons essayé avec Siri, ça fonctionne sans souci. Les écouteurs se rechargent avec une connexion magnétique

Batterie externe intégrée et charge par induction

Ce boîtier abrite une batterie de 5000 mAh. Du coup, il est possible de s’en servir comme batterie externe via le câble USB-C, mais aussi recharger sans fil un smartphone en le posant simplement au dos du boîtier.

Il y a une recharge par induction. Évidement, il faut que ton téléphone soit compatible. Il est aussi possible de recharger avec le câble et par l’induction en même temps. Lors d’un voyage, cela peut être hyper pratique.

Du coup, on a les écouteurs et une batterie externe au même endroit. Ça peut aussi faire office d’une batterie externe d’appoint.

Appairer les écouteurs indépendamment l’un de l’autre

Il est possible d’en utiliser un avec un smartphone et l’autre sur un ordi. Dans ce cas de figure, ils seront en mono, là ou quand les deux sont utilisés en même temps et sur le même appareil, ils sont en stéréo.

Côté confort et comme sur tous les True Wireless, pour bien ajuster les écouteurs, il y a plusieurs paires de bouchons d’oreilles. Pour le coup, les HolyHigh EA2 en proposent trois.

Les HolyHigh EA2 et le son

Et bien, nous avons écouté plusieurs styles de musique et le seul défaut, c’est peut-être un manque de basse. Mais après, ça reste une appréciation personnelle qui pourra ne pas être ressentie de la même façon sur d’autres oreilles. Pour le reste, avec un volume bas ou élevé, nous n’avons rien trouvé de bloquant ou désagréable à l’écoute.

Attention, les HolyHigh EA2 sont IPX5, ça veut dire qu’ils résistent à la sueur, aux éclaboussures et à la poussière. Il ne faudra pas faire un sport dans un environnent où il y a beaucoup d’eau ou encore sous la pluie.

Conclusion pour ces écouteurs HolyHigh EA2

En conclusion, ces écouteurs valent le coup, le rapport qualité/prix est top. Avoir une batterie externe embarquée, c’est plutôt pratique et utile. Le design du boîtier passe partout. Ils se font presque oublier lorsqu’ils sont dans les oreilles.

Code de réduction

Comme écrit au début de cet article, en passant par le lien ci-dessous et en utilisant le code LCFDGEA2, vous allez bénéficier de 20% de réduction.

