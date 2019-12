La jeune marque New Yorkaise Master & Dynamic possède les MW07, des écouteurs true wireless. Lorsque des constructeurs cherchent à casser les prix ce n’est pas le cas de Master & Dynamic, proposés à un prix de 299 euros, un produit vraiment axé sur le premium ?

Design

Côté design, c’est le cas. Le boîtier en acier inoxydable donne dès le premier regard, le ton. Boîtier avec une double fonction, il permet le rangement des écouteurs, mais également leurs rechargements.

Sur la face avant, on retrouve trois LED indiquant le niveau de charge du boîtier. Pour la recharge, du boîtier cela se passe par une prise USB-C (merci <3) à l’arrière. Autant dire que c’est du plus bel effet lorsqu’on les sort de la poche.

Au départ, on ne va pas vous le cacher les photos sur le web se ses écouteurs carrés nous on fait un peu peur. Mais une fois en main, c’est totalement différent. Quatre coloris sont disponibles, trois irisés et un mat. Ses couleurs sont apposées sur des matériaux nobles qui donnent vraiment une élégance. La coque est réalisée avec d’acétate de cellulose (C 2 H 4 O 2 🙂 ), matière notamment utilisée par les lunetiers. Ils sont légers, et la qualité de fabrication garantit une bonne durabilité. On est loin des écouteurs en plastique blanc…

Le style ne plaira sûrement pas à tout le monde, mais ils ont le mérite d’être aux antipodes de ses concurrents.

Côté confort, une fois qu’on a pris le petit mouvement de main pour les mètres ces MW07 sont très confortables ! Grâce à 5 tailles de bouchons et 2 “ailes ajustables” fournies, ils conviendront forcément à votre morphologie d’oreille. Justement cette “aile ajustable forme une petite excroissance qui permet de les caler parfaitement dans vos oreilles. Efficace et confortable, le contrat est rempli.

À défaut d’une application, on à des boutons sur les deux oreillettes. Du côté gauche on retrouve le réglage du volume.

À droite avec un clic vous pouvez faire pause, deux clics pour passer à la chanson suivante, trois clics pour la chanson précédente et un clic long pour l’assistant vocal. Notons également que si vous retirez un écouteur, la musique se met automatiquement en pause.

Son des MW07

Le haut de gamme n’est pas seulement extérieur, puisque les MW07 sont équipés de transducteurs de 10 mm en Béryllium. L’écoute est agréable sans même avec un volume pousser au maximum, cela n’est pas agressif à l’oreille et il n’y a pas de saturation. Côté son c’est assez équilibré, on à des aigus vraiment très bien reproduit. La bonne surprise, c’est de retrouver des basses tantôt plus discrètes tantôt plus présentes selon le style musical. Seul le rendu des voix peut pêcher un petit peu, mais pas au point d’être pénalisant.

L’absence d’application, est regrettable puisqu’il n’est pas possible d’ajuster le son ces MW07 selon ses préférences. Sachant de finalement tout est assez équilibré.

Autonomie des MW07

L’autonomie n’est pas incroyable, entre 2h45 et 3h selon votre utilisation. Le boîtier permet cependant de faire encore trois recharges. Pour la recharge des écouteurs comptez 45 minutes pour ~1h30 d’écoute et 1h30 pour une recharge complète. Concernant le boîtier, 40% en 15 minutes et la charge complète en 40 minutes.

Il va falloir trouver une autre solution pour les longs trajets…

Conclusion

Si vous aimez un son équilibré, que vous voulez des écouteurs nobles avec un design un peu atypique, que l’autonomie n’est pas un frein pour vous et que vous êtes en bons termes avec votre banquier·ère, foncé sur les MW07 qui sont un excellent choix.



Master & Dynamic MW07 299,99€ 8 Design 9.0/10

















Son 8.5/10

















Autonomie 6.5/10

















Points positifs Le son

Le design

Le confort

Un port USB-C Points négatifs L'autonomie

