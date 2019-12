Nouveautés Adobe : Les créatifs du smartphone vont adorer !

Adobe a annoncé récemment des mises à jour majeures permettant aux créatifs de travailler plus rapidement et efficacement. On va faire le tour des annonces pour solutions mobiles que l’entreprise propose.

Créer sur tous les appareils

Les nouveautés Creative Cloud ont toutes pour objectif de permettre à chacun de créer n’importe où et n’importe quand.

Photoshop sur iPad

Présenté au MAX 2018 et maintenant disponible, Photoshop sur iPad permet aux utilisateurs de gérer les workflows de composition et de retouche. Une interface utilisateur optimisée pour l’environnement tactile, un accès aux documents en ligne via le cloud. Photoshop sur iPad est un point d’entrée accessible à Photoshop pour débutants, ainsi qu’une application pour accompagner les professionnels.

Adobe Fresco sur Microsoft Surface

Adobe Fresco est maintenant disponible sur Microsoft Surface. Les pinceaux pixellisés et vectoriels, ainsi que les nouveaux pinceaux dynamiques, offrent une expérience de dessin et peinture naturelle et polyvalente sur tous les appareils. Cette application permet également aux artistes de synchroniser leurs pinceaux Photoshop préférés pour simplifier les allers-retours entre les applications.

Illustrator sur iPad

Adobe a présenté une preview de l’Illustrator de demain, avec une version repensée qui décline sur écran tactile. L’interface étant intuitive, Illustrator sur iPad permettra de travailler sur les mêmes documents quel que soit l’appareil utilisé et d’avoir directement sur toutes les Bibliothèques Creative Cloud.

Adobe Photoshop Camera

Présentée pour la première fois, Photoshop Camera est une nouvelle application mobile. Elle offre un moyen simple et amusant de créer et de partager des images originales sur les réseaux sociaux. Elle applique les ressources de Photoshop à n’importe quelle photo. Mais contrairement aux autres applications d’appareils photo, elle utilise Adobe Sensei pour améliorer automatiquement la qualité des photos. Photoshop Camera comprendra une bibliothèque de filtres et d’effets uniques d’artistes et d’influenceurs.

Les créatifs vont adorer. En effet, les solutions mobiles offrent des possibilités quasi infinies