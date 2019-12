COEX Food Week – Le plus gros salon culinaire de Corée

Le COEX Food Week est la plus grande foire de alimentaire et culinaire en Corée. Cette année fut la 14ème édition. Pendant 4 jours, 1 300 entreprises nationales et étrangères dans 1 620 stands vont se mettre en avant avec quelques startups coréennes. Le tout avec plusieurs milliers de visiteurs et quelques journalistes internationaux.

Comme à notre habitude nous vous racontons nos visites et découvertes au COEX Food Week

Le COEX Food Week

Cette année, le hall d’exposition a été organisé par thèmes afin de fournir l’expertise et les dernières tendances de l’industrie alimentaire. Deux halls spécialisés dans l’alimentation destinés aux professionnels de l’alimentation. Un hall dédié à l’événement de pâtisserie organisé par la Corée. Et enfin, le dernier hall abrite les tendances des plats préparés et des uniques expériences.

Une compétition dédié à la boulangerie était également organisé et on a raté ça (j’en pleure intérieurement). 10 pays se sont affrontés pour montrer leurs niveaux en gouts et originalités.

Un axe très jeune s’est mis en place dans un des halls avec des menus de plats et de boissons destinés aux adolescents et aux jeunes de 20 ans. Mais également le Dessert Show, le Retro Trend Hall, le Tea Fair et All About Coffee.

Nous avons tout de même rencontré des startups coré ennes et décerné un Awards au COEX Food Week, le voici :

Peter’s Pantry – Le pèse café

Peter’s Pantry est une startup qui présente des balances de cuisine destinées au amateurs de café. Et il se peut que nous ne soyons pas des plus objectifs dans cette situation. Elles permettent de doser exactement le café et l’eau pour réaliser un café filtre d’exception. Elle permet en même temps de mesurer le poids, le temps et le volume d’eau. Le tout en un beau plateau ou poser sa carafe à café.