Manga & manhwa : romance à 10 000 mètres, arts martiaux légendaires et fantasy vidéoludique

L’été 2025 s’annonce palpitant pour les amateurs de bulles et d’évasion graphique. Trois nouvelles sorties viennent étoffer les étagères des librairies spécialisées et des rayons manga grand public. Parmi ces sorties, il y a une romance inattendue dans les airs, le retour explosif d’un clan d’arts martiaux mythiques, et la montée en puissance d’un gamer dans un monde aux mécaniques RPG. Les titres « Coup de foudre dans l’avion », « Le retour du clan Hwasan – Tome 6 » et « Item légendaire – Tome 3 » offrent ainsi un panorama riche de styles et d’ambiances. Ils méritent une place dans vos lectures estivales.

Coup de foudre dans l’avion : Kevin Tran embarque les cœurs à bord

Après avoir conquis un très large public avec Ki & Hi, Kevin Tran revient en librairie avec un nouveau projet aussi tendre que drôle. Il est connu aussi pour ses vidéos humoristiques et son écriture dynamique. Ainsi, il propose un nouveau projet : Coup de foudre dans l’avion. Ce one-shot scénarisé par Tran et illustré par Fanny Antigny propose une comédie romantique moderne dans l’esprit des meilleures romcoms coréennes.

L’intrigue se déroule en plein vol entre Séoul et Paris. Le protagoniste, à l’allure un peu maladroite et au cœur brisé, se voit attribuer un siège voisin d’une jeune femme à la personnalité aussi piquante que solaire. S’ensuit un échange inattendu entre deux individus que rien ne destinait à se croiser. À travers dialogues percutants et situations cocasses, Kevin Tran brosse un portrait sensible des rencontres inopinées qui bouleversent une vie.

Ce récit, accessible dès 12 ans, s’adresse aussi bien aux fans du travail de Tran qu’aux amateurs de romance douce et rafraîchissante. Le graphisme de Fanny Antigny, élégant et expressif, confère un charme indéniable à ce volume de 200 pages proposé au prix de 12,95 €.

Le retour du clan Hwasan – Tome 6 : la reconquête continue

Série manhwa événement issue de la plateforme Webtoon, Le retour du clan Hwasan poursuit sa route impressionnante avec un sixième tome paru le 15 mai dernier. Écrite par Biga et dessinée par le talentueux Studio Lico, cette fresque martiale fascine autant par son intensité narrative que par la finesse de ses dessins.

Dans ce nouvel opus, le jeune Cheongmyeong poursuit la reconstruction du prestigieux clan Hwasan. Il est la réincarnation d’un maître légendaire d’arts martiaux. Les disciples de la deuxième génération, désormais mieux entraînés, sont confrontés à une étape décisive : le tournoi Hwa-Jong. Ce défi, éminemment stratégique et symbolique, mettra en lumière les avancées des personnages. Il posera aussi les jalons d’un affrontement plus vaste entre clans.

Ce manhwa s’impose comme un monument de la narration longue. Il associe habilement humour, tension, et philosophie orientale. Le style graphique de Studio Lico, tout en mouvements et en précision, donne une vie palpable aux combats et aux émotions.

Le tome 6, dense (331 pages), est proposé à 14,95 € chez Michel Lafon dans la collection Sikku. L’édition physique est aussi soignée qu’impressionnante. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la série, c’est le moment idéal pour plonger dans l’univers du clan Hwasan.

Item légendaire – Tome 3 : un gamer, une académie, un destin

Entre fantasy épique et univers gaming, Item légendaire s’impose comme un manhwa incontournable. Il est parfait pour les amateurs de progression RPG et pour ceux qui aiment les mondes magiques complexes. Écrit par Jung SeonYul et illustré par Hess, ce webtoon connaît une adaptation papier très attendue. Elle est publiée également par la collection Sikku. Le troisième tome, sorti le 12 juin 2025, continue l’ascension de Jaehyun. Il est un jeune homme doté de compétences exceptionnelles dans un monde où les talents et les stats définissent la place de chacun.

Dans ce volume, Jaehyun et ses camarades de l’académie Milesse affrontent leur premier vrai défi : l’exploration d’un donjon mystérieux. Entre pièges, artefacts rares et créatures redoutables, la tension monte. Parallèlement, l’ombre du directeur Goo Jayin s’épaissit, laissant présager un conflit de plus grande envergure dans les volumes suivants.

Le récit se démarque par une narration vive et des mécaniques de jeu bien intégrées à l’univers. Aussi, il propose une galerie de personnages bien construits. Le héros n’est pas qu’un avatar surpuissant. En effet, il est aussi confronté à des choix moraux et stratégiques complexes. Le dessin de Hess renforce cet équilibre entre intensité dramatique et esthétique séduisante.

Avec ses 256 pages et son format broché à 14,95 €, Item légendaire Tome 3 ravira les lecteurs en quête de sensations vidéoludiques couchées sur papier.

Trois titres, trois atmosphères, une même envie d’évasion

Ce trio de parutions reflète à merveille la richesse du paysage manga et manhwa actuel en France. Chacun dans son registre, ces titres offrent un moment de lecture fort et dépaysant :

Coup de foudre dans l’avion joue la carte de l’émotion, du hasard romantique et des petits gestes qui marquent ;

joue la carte de l’émotion, du hasard romantique et des petits gestes qui marquent ; Le retour du clan Hwasan galvanise avec sa montée en puissance martiale. Aussi, il offre des enjeux de loyauté, de stratégie et de transmission ;

galvanise avec sa montée en puissance martiale. Aussi, il offre des enjeux de loyauté, de stratégie et de transmission ; Item légendaire immerge le lecteur dans un monde codifié et immersif où chaque combat est une quête de soi.

Conclusion

Ces trois nouvelles publications témoignent de l’excellente santé de l’édition franco-coréenne en 2025. Portés par des univers puissants et des créateurs passionnés, Coup de foudre dans l’avion, Le retour du clan Hwasan et Item légendaire incarnent parfaitement cette nouvelle vague de récits graphiques. En effet, ces récits sont capables de séduire autant les jeunes lecteurs que les amateurs de trames plus denses.

À glisser dans vos bagages pour cet été, ou à savourer entre deux pauses café : ces mangas et manhwas n’attendent que vous.