Manga – Le diable s’habille en papa : Mana Books lance une dark fantasy aussi touchante qu’explosive

Les éditions Mana Books continuent d’étoffer leur catalogue manga avec une nouvelle série qui risque bien de faire parler d’elle auprès des amateurs de fantasy et d’histoires plus émotionnelles. Intitulé Le diable s’habille en papa, ce nouveau manga signé Ryuu Segawa débarquera en librairie le 4 juin 2026. De plus, il promet un mélange étonnant entre action, magie et parentalité.

Publié au Japon sous le nom Tensei Akuma no Saikyou Yuusha Ikusei Keikaku, le manga adapte le light novel de Tamagokake Candy et s’inscrit dans cette nouvelle vague de séries mêlant univers fantastiques et récits centrés sur les relations humaines. Mais ici, le twist est particulièrement original : le héros n’est pas un chevalier ni un aventurier classique… mais un démon surpuissant qui se retrouve à devoir élever un bébé humain.

L’histoire suit Kakyu, un démon de rang inférieur ayant survécu plus de 2 000 ans en enfer. Cette existence infernale lui a permis de développer une puissance phénoménale. Après avoir été mêlé à un conflit impliquant Satan et Zeus, il est propulsé dans un autre monde. Là, il tente de mener une vie paisible en tant que marchand ambulant dans le village de Jorn. Mais son quotidien bascule lorsque le village est réduit en cendres pendant son absence. Dans les décombres, un seul survivant : un nouveau-né nommé Ars. Kakyu décide alors de recueillir l’enfant et de faire de lui « la personne la plus heureuse du monde ».

Ce qui intrigue immédiatement avec Le diable s’habille en papa, c’est ce contraste permanent entre la brutalité de son univers et la douceur de sa relation père-fils. D’un côté, on retrouve des affrontements épiques, de la magie, des créatures surnaturelles et un monde dangereux. De l’autre, le manga semble vouloir explorer les difficultés du quotidien parental avec une approche parfois tendre, parfois humoristique. Un cocktail assez atypique qui pourrait séduire aussi bien les amateurs de dark fantasy que les lecteurs en quête d’un récit plus humain.

Visuellement, les premières planches dévoilées par Mana Books laissent entrevoir un trait détaillé et expressif, capable de passer d’un combat spectaculaire à des moments beaucoup plus intimistes. Le charisme de Kakyu semble d’ailleurs être l’un des gros points forts de la série : un démon ultra-puissant au regard parfois intimidant, mais qui découvre progressivement les joies — et les galères — de la paternité.

Le manga semble également jouer sur une dimension émotionnelle importante. Derrière son concept original, l’œuvre parle finalement de transmission, de protection et du poids des responsabilités. Kakyu n’est pas simplement un guerrier dévastateur : il devient un véritable père adoptif dans un monde qui pourrait bien vouloir éliminer l’enfant qu’il protège.

En France, le tome 1 rejoindra la collection EPIC de Mana Books au tarif de 7,95 €. La série compte actuellement trois volumes au Japon. Ainsi, cela laisse espérer un rythme de publication assez régulier pour les lecteurs français.

Avec son mélange de fantasy, d’action et d’émotion, Le diable s’habille en papa pourrait bien être l’une des jolies surprises manga de ce début d’été 2026. Une série qui semble autant capable de faire sourire que de proposer des affrontements spectaculaires, le tout porté par un duo improbable, mais déjà attachant.