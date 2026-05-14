Test – MOVA P70 Pro Ultra : le robot aspirateur qui veut jouer dans la cour des très grands

Le marché des robots aspirateurs évolue à une vitesse folle. Chaque mois ou presque, une nouvelle référence promet une aspiration plus puissante, une navigation plus intelligente ou encore un lavage toujours plus efficace. Avec son nouveau Mova Robot Aspirateur Laveur P70 Pro Ultra, la marque MOVA veut clairement venir concurrencer les ténors du secteur avec une fiche technique impressionnante et des fonctionnalités très haut de gamme.

Et autant le dire tout de suite : sur le papier, le P70 Pro Ultra frappe très fort. Aspiration annoncée à 30 000 Pa, serpillières rotatives à haute vitesse, station complète capable de gérer une grande partie de l’entretien… le robot coche quasiment toutes les cases du moment.

Un design premium et une station ultra complète

Dès le déballage, le MOVA P70 Pro Ultra inspire confiance. Le robot affiche une finition sérieuse avec un look moderne et assez discret. La station, imposante mais élégante, rappelle immédiatement les modèles premium des grandes marques concurrentes.

Cette dernière ne se contente pas de recharger le robot. Elle assure aussi le vidage automatique de la poussière, le nettoyage des serpillières ainsi que leur séchage. MOVA annonce même un séchage à haute température afin d’éviter les mauvaises odeurs et le développement des bactéries.

Au quotidien, c’est clairement ce type de station qui change totalement l’expérience utilisateur. On ne parle plus simplement d’un aspirateur robot autonome, mais d’un véritable système de nettoyage automatisé capable de fonctionner plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans intervention importante.

Le bac à poussière de la station est généreux et l’ensemble paraît pensé pour simplifier la vie au maximum. Pour ceux qui ont des animaux ou une grande maison, c’est un vrai confort.

Une puissance d’aspiration monstrueuse

Le gros argument marketing du MOVA P70 Pro Ultra, c’est évidemment sa puissance d’aspiration annoncée à 30 000 Pa. Oui, le chiffre est énorme. Nous sommes très loin des robots d’il y a encore deux ou trois ans.

Sur le terrain, cela se ressent immédiatement. Le robot avale sans difficulté poussières, miettes, poils d’animaux et saletés plus lourdes. Sur parquet ou carrelage, le résultat est excellent. Même les tapis profitent d’un nettoyage très convaincant.

J’ai particulièrement apprécié sa capacité à aller chercher les poussières dans les coins grâce à sa brosse latérale extensible. Le robot passe également très correctement le long des murs, un domaine où certains concurrents restent encore perfectibles.

Le P70 Pro Ultra adapte automatiquement sa puissance selon les surfaces rencontrées. Sur tapis, il augmente immédiatement son aspiration afin de décoller un maximum de saletés incrustées.

Pour les propriétaires d’animaux, c’est clairement un modèle à surveiller de près.

Un lavage enfin réellement efficace

Pendant longtemps, les robots aspirateurs savaient surtout… passer une serpillière humide. Ce n’était pas mauvais, mais rarement capable de remplacer un vrai nettoyage manuel.

Le MOVA P70 Pro Ultra tente justement de franchir un cap avec son système de double serpillière rotative tournant à 260 tours par minute et exerçant une pression renforcée sur le sol.

Et honnêtement, le résultat est impressionnant.

Les traces du quotidien disparaissent facilement et les petites taches sont bien mieux traitées que sur des modèles classiques à simple lingette vibrante. Évidemment, il ne remplacera pas totalement un nettoyage manuel sur des taches très incrustées, mais pour un entretien quotidien, le niveau est excellent.

J’ai aussi apprécié le fait que le robot puisse relever ou gérer intelligemment ses serpillières selon le type de surface détecté. Cela évite d’humidifier inutilement les tapis.

Le nettoyage des mops par la station est également un énorme avantage. On évite rapidement les odeurs désagréables souvent présentes sur les robots plus anciens.

Une navigation intelligente et rassurante

Le MOVA P70 Pro Ultra embarque une navigation avancée avec reconnaissance d’obstacles assistée par intelligence artificielle. La marque annonce une reconnaissance de plus de 280 types d’objets différents.

Dans les faits, le robot se débrouille très bien.

Il circule intelligemment dans les pièces, évite efficacement les meubles et limite fortement les collisions brutales. Les câbles restent toujours un défi pour beaucoup de robots, mais le P70 Pro Ultra s’en sort plutôt bien dans l’ensemble.

La cartographie est rapide et précise. L’application permet ensuite de personnaliser les pièces, créer des zones interdites ou encore définir des routines de nettoyage très complètes.

On sent clairement que MOVA cherche à se positionner comme une marque premium accessible, avec une expérience logicielle proche des références du marché.

Une autonomie solide pour les grandes surfaces

Avec sa batterie de 5200 mAh, le robot annonce une autonomie capable de couvrir de grandes surfaces avant retour automatique à la base.

Dans un usage classique, le robot peut facilement gérer un appartement ou une maison familiale sans difficulté particulière. Et si la batterie devient faible pendant un nettoyage, il retourne automatiquement se charger avant de reprendre exactement là où il s’était arrêté.

C’est devenu indispensable aujourd’hui sur ce type de modèle haut de gamme, mais le système fonctionne ici parfaitement.

Une application complète et agréable

L’application MOVA est simple à prendre en main. Dès la première installation, le robot guide efficacement l’utilisateur et la connexion se fait rapidement.

J’ai apprécié la clarté de l’interface. On retrouve toutes les fonctions importantes :

cartographie multi-étages ;

personnalisation des pièces ;

réglage de la puissance ;

niveau d’humidité du lavage ;

programmation complète ;

historique des nettoyages ;

surveillance de l’entretien.

Même les utilisateurs peu habitués aux objets connectés devraient s’y retrouver facilement.

Un concurrent très sérieux des grandes marques

Ce qui impressionne surtout avec ce MOVA P70 Pro Ultra, c’est son positionnement. La marque propose des caractéristiques dignes des meilleurs robots du moment tout en cherchant à rester plus agressive sur les prix.

Et honnêtement, le pari semble réussi.

Le robot donne réellement l’impression d’utiliser un modèle premium. Aspiration extrêmement puissante, excellent lavage, navigation sérieuse, station complète… difficile de lui reprocher grand-chose.

Bien sûr, certains modèles encore plus haut de gamme existent avec des technologies encore plus folles, mais le rapport prestations/prix du P70 Pro Ultra semble particulièrement intéressant.

Pour ceux qui veulent automatiser au maximum le ménage quotidien sans forcément exploser leur budget, c’est clairement une référence à surveiller de très près.

Conclusion sur le Mova P70 pro Ultra

Le Mova P70 Pro Ultra Robot aspirateur laveur avec Station est une très belle surprise. MOVA démontre ici qu’il est possible de proposer un robot aspirateur ultra complet avec des performances haut de gamme sans atteindre les tarifs délirants de certains concurrents.

J’ai particulièrement aimé son aspiration impressionnante, son excellent système de lavage et la qualité globale de sa navigation. La station ultra complète apporte également un vrai confort au quotidien.

Si vous cherchez un robot capable de réellement réduire la charge du ménage à la maison, le P70 Pro Ultra mérite clairement votre attention.

Produit disponible sur Mova P70 Pro Ultra Robot Aspirateur Laveur, Aspiration 30 000Pa, Moteur 260RPM avec Pression de 12N, Brosse & serpillière Extensibles, système PTC 100°C JetSpray, séchage Rapide en 1h

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