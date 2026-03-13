Test – MOVA S70 Roller : un robot laveur ultra-fin qui veut révolutionner le nettoyage quotidien

Le marché des robots aspirateurs laveurs n’a jamais été aussi dynamique. Chaque année, les marques redoublent d’ingéniosité pour proposer des solutions toujours plus autonomes, plus puissantes et surtout plus efficaces sur les sols durs. Avec son nouveau MOVA S70 Roller, la marque spécialisée dans les appareils intelligents pour la maison veut frapper fort.

Sur le papier, ce robot combine plusieurs arguments intéressants : une puissance d’aspiration impressionnante, un système de lavage à rouleau pressurisé et surtout un design ultra-fin qui lui permet de se glisser presque partout. Après avoir découvert ses caractéristiques et analysé les premières d’utilisation, j’ai pu voir ce que ce modèle avait réellement dans le ventre.

Et autant le dire tout de suite : ce robot pourrait bien bousculer quelques références du marché.

Un robot aspirateur laveur conçu pour le nettoyage quotidien

Avec le S70 Roller, MOVA cherche à démocratiser sa technologie de lavage à rouleau déjà utilisée sur ses modèles haut de gamme. L’objectif est clair : proposer un robot performant, mais accessible, capable de gérer le nettoyage complet d’une maison sans demander trop d’intervention de la part de l’utilisateur.

Le constructeur met d’ailleurs en avant sa philosophie : proposer un nettoyage « à l’eau claire » pour toute la maison, et non simplement un essuyage superficiel du sol. Cette approche se retrouve dans toute la conception du robot.

Ce qui m’a immédiatement marqué, c’est son format particulièrement compact. Le MOVA S70 Roller ne mesure que 90 mm de hauteur, ce qui en fait l’un des robots aspirateurs laveurs les plus fins du marché actuellement.

Dans la pratique, cela change énormément de choses. Les robots aspirateurs ont souvent du mal à passer sous les canapés, les lits ou certains meubles bas. Ici, avec ce profil très discret, le S70 Roller peut accéder à des zones habituellement difficiles à atteindre.

Pour les utilisateurs qui veulent un nettoyage vraiment complet sans avoir à déplacer les meubles, c’est un avantage non négligeable.

Un système de lavage à rouleau pressurisé

L’élément central de ce robot reste évidemment son système de lavage. MOVA utilise ici la technologie HydroForce, déjà introduite sur certains modèles premium de la marque.

Contrairement aux robots équipés de simples serpillières rotatives ou vibrantes, le S70 Roller utilise un véritable rouleau de lavage de 27 cm. Celui-ci est continuellement alimenté en eau propre grâce à 12 buses de précision qui pulvérisent de l’eau pendant le nettoyage.

Mais ce n’est pas tout. Le rouleau applique également une pression vers le bas d’environ 4 700 Pa, ce qui reproduit en quelque sorte le geste d’un lavage manuel.

Dans les faits, cela permet d’obtenir un nettoyage plus profond, notamment sur les taches incrustées. Ce type de système est généralement plus efficace que les serpillières classiques, qui ont tendance à simplement étaler la saleté.

Autre détail intéressant : le rouleau tourne à 360 degrés et une raclette intégrée récupère l’eau sale afin d’éviter de salir à nouveau le sol.

C’est un point essentiel, car certains robots se contentent de traîner une serpillière humide derrière eux, ce qui peut parfois laisser des traces.

Une aspiration très puissante

Si le lavage est important, l’aspiration l’est tout autant. Et sur ce point, MOVA ne semble pas avoir fait les choses à moitié.

Le S70 Roller annonce une puissance d’aspiration de 28 000 Pa, ce qui le place parmi les robots les plus puissants de sa catégorie.

Cette puissance est associée à une brosse en caoutchouc haute vitesse capable de capturer efficacement les poussières, les miettes ou encore les petits débris présents sur les sols.

Pour les foyers avec animaux, la marque propose également une brosse optionnelle appelée CleanChop. Celle-ci intègre un système de coupe des cheveux pour éviter les enchevêtrements autour du rouleau.

Si vous avez déjà utilisé un robot aspirateur, vous savez probablement que les cheveux longs peuvent rapidement s’enrouler autour de la brosse principale. Cette solution pourrait donc simplifier l’entretien du robot.

Un nettoyage optimisé le long des murs

Autre technologie intéressante : MaxiReach.

Grâce à ce système, le rouleau et la brosse latérale peuvent s’étendre automatiquement lorsque le robot s’approche des murs ou des plinthes. L’extension atteint environ 4,4 cm supplémentaires, ce qui améliore la couverture des bords et des angles.

C’est un détail qui peut paraître mineur, mais qui joue un rôle important dans la qualité globale du nettoyage. Les robots aspirateurs ont souvent tendance à laisser une bande de poussière le long des murs. Avec ce mécanisme d’extension, le S70 Roller devrait réduire ce problème.

Une navigation intelligente dans un format compact

Malgré sa taille très réduite, le robot intègre un système de navigation complet.

Le capteur LiDAR baptisé CovertSense est intégré directement dans la structure du robot, ce qui permet de conserver une hauteur très faible tout en gardant une cartographie précise de l’environnement.

Grâce à cette technologie, le robot peut se déplacer facilement dans les pièces, contourner les obstacles et optimiser ses trajets.

La cartographie permet également de gérer différentes zones de nettoyage, programmer des routines ou encore définir des zones interdites via l’application.

Une station de charge très autonome

Comme de nombreux robots haut de gamme actuels, le S70 Roller est livré avec une station multifonction.

Cette station intègre plusieurs réservoirs d’eau :

5 litres pour l’eau propre

4,5 litres pour l’eau sale

Avec cette capacité, le robot peut couvrir jusqu’à 1 200 m² de nettoyage par cycle, ce qui est largement suffisant pour une maison complète.

Mais ce qui rend cette station vraiment intéressante, c’est l’automatisation de l’entretien.

Le rouleau peut être lavé à l’eau chaude à 80 °C, puis séché à air chaud à 70 °C afin d’éviter les mauvaises odeurs ou la prolifération de bactéries.

La poussière est également stockée dans un sac de 3,2 litres, qui peut tenir environ 100 jours avant d’être remplacé dans des conditions normales.

Autrement dit, le robot peut fonctionner pendant plusieurs semaines sans intervention.

Un robot pensé pour les grandes surfaces

Avec ses grands réservoirs et son autonomie élevée, le S70 Roller semble particulièrement adapté aux logements spacieux.

Le fait qu’il puisse couvrir plus de 1 000 m² de nettoyage montre clairement que MOVA vise les utilisateurs qui veulent automatiser entièrement l’entretien de leur maison.

Dans ce contexte, le design ultra-fin prend tout son sens : le robot peut se glisser sous les meubles, nettoyer les zones difficiles d’accès et revenir automatiquement à sa station.

Prix et disponibilité

Le MOVA S70 Roller est proposé au prix public conseillé de 699 €.

Pour son lancement, la marque prévoit également une remise de 100 € durant une période promotionnelle.

Mon avis sur le MOVA S70 Roller

Sur le papier, le MOVA S70 Roller coche beaucoup de cases. Son design ultra-fin, sa puissance d’aspiration élevée et surtout son système de lavage à rouleau pressurisé en font un robot très intéressant.

J’apprécie particulièrement l’approche du lavage actif avec rouleau, qui se rapproche davantage d’un nettoyage manuel que les serpillières classiques utilisées par de nombreux robots.

La station très autonome est également un vrai plus pour ceux qui veulent limiter l’entretien au maximum.

En tout cas une chose est sûre : avec ce modèle, MOVA montre clairement qu’elle veut se faire une place parmi les grands noms du robot aspirateur laveur.

Produit disponible sur Mova S70 Roller Robot aspirateur Laveur, Lavage Eau Douce, 28 000 Pa, DToF+Laser linéaire évitement Obstacles, 90mm Fin, serpillère Extensible, Auto-Nettoyage Eau Chaude 80°C, séchage 75°C

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