TEST – Roborock Qrevo Curv 2 Flow : un robot premium qui simplifie vraiment le quotidien

J’ai testé le Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Je l’ai lancé dans mon appartement sans tout ranger. J’ai laissé une chaise mal remise, des câbles visibles et l’étendoir à linge. Je voulais voir s’il gérait la vraie vie. Pas une démo parfaite dans les meilleures conditions.

Je viens aussi d’un autre test récent. J’ai déjà testé le 3i P10 Ultra, avec un article à part. Ici, Roborock vise plus haut sur l’expérience. Et ça se sent vite.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow : notre avis en bref

Je le recommande si vous cherchez un robot complet et simple. Le Qrevo Curv 2 Flow cartographie très bien et se pilote facilement. Il nettoie proprement les bords et limite les cheveux emmêlés. En revanche, sa hauteur peut bloquer sous certains meubles. Et le séchage prend trop de temps.

Points forts

Application très claire et riche

Cartographie très précise, pièces bien découpées

Nettoyage des bords convaincant, peu de traces

Double brosse efficace contre cheveux et poils

Entretien simple, station pratique

Points faibles

Hauteur pénalisante sous certains meubles

Alertes de blocage parfois trop sensibles

Séchage long, un peu bruyant

Roborock Qrevo Curv 2 Flow : un design qui change l’ambiance

Le Roborock Qrevo Curv 2 Flow ne ressemble pas à un bloc technique triste. Sa station a une forme arrondie. Elle fait vraiment « bulle ». Visuellement, ça passe mieux dans un salon.

J’ai posé la base dans le salon (là où je pouvais hein). Elle ne m’a pas donné envie de la cacher. C’est un détail, mais il compte. Un robot vit dehors, pas dans un placard, caché.

Installation du Roborock Qrevo Curv 2 Flow : simple et rapide

Je n’ai pas perdu de temps à bricoler. Je l’ai branché, puis j’ai rempli l’eau. Ensuite, j’ai scanné le QR code. Et c’est avec le téléphone que j’ai pu le connecter à Internet et le lancer directement.

Je n’ai pas eu à installer une brosse ou un accessoire. Le robot arrive prêt. Il lance aussi des mises à jour, pour lui et pour la base. J’aime bien voir ce suivi dès le départ.

L’application Roborock : la plus claire que j’ai utilisée

L’appli du Qrevo Curv 2 Flow reste un gros point fort. Elle affiche un statut lisible. Je sais où il en est, sans chercher. L’interface reste claire, même avec beaucoup d’options. Surtout, les réglages servent vraiment. Sur l’appli, je choisis un passage simple ou double. Je règle l’humidité du lavage. Je monte ou je baisse l’aspiration. Et je sélectionne la précision de trajet. On trouve vite le bon compromis.

Cartographie du Qrevo Curv 2 Flow : enfin une carte exploitable

Au premier lancement, le Roborock Qrevo Curv 2 Flow a cartographié mon appartement. Beaucoup de robots promettent ça. Peu livrent une carte vraiment fiable.

Ici, j’ai vu un plan précis. Il a repéré mon bureau et ma poubelle. Il a aussi compris une porte mal rabattue. Le résultat ressemble à la réalité. Je peux découper en pièces et lancer une zone précise. Également, pour revenir à l’application et au statut, on peut précisément voir où est le robot, en temps réel sur la cartographie de l’appartement.

Nettoyage par pièce : le vrai usage au quotidien

Une fois la carte prête, tout devient plus pratique. Je peux demander un passage dans une seule pièce. C’est parfait après une réception. Je lance la cuisine, puis la salle à manger. Je ne relance pas tout l’appartement.

La programmation aide aussi. Je peux le lancer tous les jours à 15h, ou encore, lundi et jeudi. Je peux même créer une routine après les repas, dans une zone précise (autour de la table). Ce genre de détail change l’adoption.

Aspiration et bruit en usage : le robot sait rester discret

Pendant le nettoyage, le Qrevo Curv 2 Flow reste plutôt silencieux. Je ne dis pas qu’il disparaît. Mais je peux travailler à côté. Le bruit reste stable et supportable.

J’ai noté un point, il laisse parfois des miettes ou encore de la poussière derrière lui. Rien de dramatique. Mais on n’atteint pas le « zéro défaut » à chaque passage.

Double brosse : un vrai plus contre cheveux et poils

J’ai un critère très concret. Les cheveux longs et les poils bloquent vite certains robots. Ici, la double brosse sous le Qrevo Curv 2 Flow limite vraiment les emmêlements.

Il n’y a plus de paquets de cheveux coincés. Je passe moins de temps à démêler. Sur la durée, ça compte. Ça améliore aussi la fiabilité. Et ça aide vraiment pour la longévité du robot.

Lavage et bords : la brosse extensible fait la différence

Son gros point fort, c’est le nettoyage des bords. La brosse extensible vient longer les murs. De plus, elle suit bien les meubles. Je n’ai pas vu de liseré poussiéreux le long des plinthes.

Le lavage marche bien aussi. La partie serpillière fait le travail. Et l’eau récupérée ressortait très noire. Pourtant, mon sol ne semblait pas sale. Ça donne une idée de ce qu’il retire.

Tapis et surfaces : détection utile et politique au choix

Le Qrevo Curv 2 Flow détecte les tapis. Il les affiche aussi sur la carte. Ça permet donc d’adapter la stratégie. Je peux interdire une zone fragile. Je peux aussi choisir un nettoyage plus doux.

C’est pratique dans un logement mixte. On évite les erreurs bêtes. Et on garde une gestion fine. L’appli rend ça simple. Je n’ai pas eu besoin de fouiller un menu caché.

Animaux, caméra et contrôle : des gadgets, mais pas inutiles

Le contrôle manuel reste un peu gadget. C’est amusant à tester. C’est aussi sympa à montrer. Mais je ne l’utiliserai pas tous les jours.

La caméra à distance apporte plus. Je peux regarder l’appartement. Je peux surveiller les animaux. Le robot peut même prendre des photos. Et je peux parler et entendre, comme un appel. Rien d’indispensable, mais l’effet marche.

Deux points qui m’ont agacé avec le Qrevo Curv 2 Flow

Le premier, c’est la hauteur. Le robot reste trop haut pour certains meubles. Dans mon cas, il ne passe pas sous mon lit. D’autres modèles, avec une forme proche, y passent. C’est vraiment dommage, en plus, c’est typiquement l’endroit où les robots aspirateurs sont très pratiques.

Le second, ce sont les notifications de blocage. Il envoie vite une alerte de roue bloquée. À la première utilisation, j’ai reçu deux alertes sans vrai problème. L’alerte disparaît vite, donc on doute. Je pense qu’une mise à jour viendra corriger ça.

Station et entretien : simple, mais séchage trop long

L’entretien reste rapide. Je vide l’eau sale, je rince, et je remets. Je n’ai pas galéré avec des pièces fragiles. Le robot a un bac à poussière plutôt petit. Mais la station compense avec le vidage automatique.

Le séchage pose plus question. Le bruit reste acceptable. En revanche, la durée traîne. Dans un plus petit appartement ou, si le robot n’est pas loin, ça peut agacer. On finit par attendre la fin du cycle, juste pour le calme.

Rapport qualité/prix du Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Le Roborock Qrevo Curv 2 Flow vise clairement le premium. Il multiplie les fonctions et la station fait beaucoup. Évidemment, le prix suit cette logique. Je préfère donc le recommander en promo.

Je pense qu’il devient très pertinent avec une bonne réduction. À prix fort, il faut vraiment vouloir la simplicité et l’écosystème. Pensez aussi à vérifier la hauteur sous vos meubles avant l’achat. Nous n’avons pas encore de prix, mais il est annoncé pour début 2026. Nous l’estimons entre 900 et 1 300 €.

Conclusion : mon avis tranché

Pour en avoir testé plusieurs, je pense que le Qrevo Curv 2 Flow fait partie des meilleurs robots à vivre. L’appli reste exemplaire. La cartographie me semble au-dessus de beaucoup de concurrents. Et le nettoyage des bords m’a convaincu.

Je le recommande si votre logement accepte sa hauteur. Je le déconseille si vous avez beaucoup de meubles bas. C’est frustrant, car le reste frôle l’excellent. Avec quelques millimètres de moins, il aurait été plus simple à conseiller.