Aujourd’hui, la marque Narwal occupe la troisième place du marché chinois et ne compte pas s’arrêter là. Ainsi, en proposant le robot aspirateur-laveur Narwal Freo S, elle compte bien simplifier le ménage du quotidien. Avec sa station de vidange automatique, et sa forte puissance d’aspiration, tient-il ses promesses ?

Notre avis en bref

Le Narwal Freo S s’impose comme un robot aspirateur-laveur très complet pour son prix. Avec une puissance d’aspiration annoncée de 8 000 Pa, une station de vidange automatique et une navigation LiDAR précise, il coche la plupart des cases d’un appareil moderne et pratique.

Autonomie 2 heures et demie Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 250 ml Capacité du sac de la station 3.5 l Base De recharge ou de vidage poussière Serpillière Oui, rotative Dimensions du robot 33,0 x 33,0 x 10,0 cm Dimensions de la station 33,0 x 22,8 x 16,2 cm Poids 4,5 kg Niveau sonore 60-62 dB Couleur Blanc Prix PVC : 249€

Unboxing du Narwal Freo S

Dès l’ouverture, le Narwal Freo S inspire confiance.

Le packaging est bien organisé : le robot, la station de vidange, la serpillière, la notice.

Le sac à poussière et le filtre sont déjà installés dans la station de base. Le réservoir combiné est déjà intégré dans le robot.

Aussi, l’ensemble semble de qualité : plastiques mats, design blanc épuré, touches dorées discrètes.

La station de base, bien que volumineuse, donne une impression de solidité et d’efficacité. On sent que Narwal a soigné la présentation pour rivaliser avec les grandes marques du secteur.

Installation et facilité d’utilisation du Narwal Freo S

Tout d’abord, l’installation est assez simple, il faut juste clipser la serpillère dessous le robot et mettre de l’eau dans le réservoir. Le sac de poussière ainsi que le filtre sont déjà installées.

La mise en route est également assez simple. En effet, on branche la station (le sac de poussière ainsi que le filtre étant déjà installés), on connecte le robot via l’application Narwal, et la cartographie commence.

De plus, il est possible de démarrer le robot manuellement en appuyant sur le bouton dessus. Toutefois, l’utilisation manuelle reste restreinte et l’application est indispensable.

La navigation LiDAR est rapide et précise : le Freo S scanne les pièces en quelques minutes et établit une carte claire du logement.

L’application permet de nommer les pièces, planifier des nettoyages, et choisir les zones interdites.

La station de vidange automatique aspire la poussière dans un sac de 3,5 L, ce qui permet plusieurs semaines d’autonomie sans intervention.

Performance et efficacité du Narwal Freo S

Côté aspiration, le Freo S affiche 8 000 Pa, un chiffre impressionnant sur le papier.

En pratique, il s’en sort très bien sur les sols durs (carrelage, parquet, vinyle) : miettes, poils, poussières… tout disparaît en un seul passage.

Sur tapis fins, le résultat reste correct, mais sur moquettes épaisses, la puissance ne suffit pas toujours.

Le lavage, en revanche, est une vraie réussite. La serpillère rotative appuie bien sûr le sol et laisse un fini propre, sans traces visibles. Pour un entretien régulier, c’est très bien, par contre, pour les taches tenaces, un second passage est parfois nécessaire.

Autre point fort : le robot gère bien les obstacles et évite les meubles avec précision. Sa détection de bordures est efficace, même si les coins restent un peu négligés (un défaut classique de la plupart des robots laveurs).

Petit regret : contrairement aux modèles Freo X ou Z, la station du Freo S ne lave pas automatiquement les serpillières, elle se contente de la vidange des poussières. Aussi, il est préférable de nettoyer les filtres et la serpillère régulièrement.

Autonomie

L’autonomie peut légèrement varier selon le mode utilisé :

En aspiration maximale, elle descend autour de 90 à 120 minutes ;

En mode combiné aspiration + lavage, elle reste confortable, autour de 150 minutes.

Concrètement, pour un appartement ou une maison de 100 à 150 m², le Freo S peut nettoyer toute la surface sans recharge. Pour des plus grandes surfaces, des pauses de recharge sont nécessaires.

Fonctions supplémentaires du Narwal Freo S

Le Narwal Freo S embarque un ensemble de fonctions avancées qui facilitent vraiment le nettoyage au quotidien.

Sa cartographie multi-étages permet de sauvegarder plusieurs plans, un vrai plus pour les maisons à plusieurs niveaux : le robot reconnaît automatiquement l’étage dans lequel il se trouve et adapte sa carte en conséquence.

Il est également compatible avec les assistants vocaux comme Alexa, Google Home ou encore Siri, ce qui permet de lancer ou d’arrêter un nettoyage simplement à la voix, sans ouvrir l’application.

Grâce à la gestion des zones interdites et des pièces ciblées, on peut choisir très précisément où le robot doit passer ou ne pas passer. C’est pratique pour éviter les tapis fragiles, les coins de jeu ou certaines zones humides.

Le Freo S ajuste aussi la pression de nettoyage jusqu’à 8 Newton, garantissant un lavage efficace sans abîmer les sols délicats.

Enfin, son application mobile centralise toutes les commandes : planification, réglages de puissance, gestion des cartes, entretien du robot… Elle est complète, même si son interface pourrait gagner en clarté et en fluidité.

Conclusion : Que vaut le Narwal Freo S

En somme, le Narwal Freo S réussit à combiner puissance, autonomie et simplicité.

C’est un très bon robot pour les foyers à sols durs qui veulent limiter au maximum les tâches de nettoyage manuelles malgré l’absence d’auto-nettoyage.

Ainsi, il ne rivalise pas totalement avec les modèles ultra-haut de gamme, mais pour son prix attractif de 249 € et son niveau d’équipement, il offre un bon rapport qualité/prix.

