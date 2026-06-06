Test – Cosori TurboBlaze 6L : Un air fryer puissant et compact

Depuis quelques années, on entend parler de air fryer (ou friteuse sans huile), de partout. Recettes sur les réseaux sociaux, encart dans les magasins mainstream, il est impossible de passer à côté de cette révolution dans votre cuisine. La promesse première, c’est de faire de la cuisine saine, avec une réduction de l’utilisation de l’huile, tout en conservant la gourmandise et le croustillant des aliments. Un four, en plus efficace en somme. La deuxième promesse, c’est l’économie d’énergie. Aujourd’hui, nous avons entre les mains le Cosori TurboBlaze 6l. Ce dernier dispose d’une capacité de… 6 litres dans un encombrement réduit. Mais ce n’est pas tout, et c’est ce que nous allons vous présenter tout au long de cet article.

Unboxing et design

Ce Cosori TurboBlaze 6L arrive bien emballé, bien protégé dans un lit de polystyrène. Aucun risque de casse durant le trajet donc. En termes de fournitures supplémentaires, pas besoin. En effet, un petit coup de nettoyage suffira avant la mise en marche de la machine. À noter qu’il est recommandé d’effectuer une première chauffe à vide, afin de partir sur du propre. Les plus amoureux de la cuisine remercieront Cosori, car la marque met à disposition un petit livre de recettes. Des recettes simples certes, mais toujours bon à prendre. Petit point noir cependant, il n’est disponible qu’en anglais ou en allemand, tout comme le manuel d’utilisateur.

Côté design, on est sur un design un peu futuriste, très agréable à l’œil. Les finitions sont très bonnes, malgré l’utilisation de plastique. La partie supérieure est du plus bel effet avec ses touches tactiles et son effet miroir. La poignée intègre un petit bouton, nécessaire pour l’ouverture du panier. Ce dernier d’ailleurs, est dans un revêtement antiadhésif et permettra de cuire des quantités pour 3 à 5 personnes. Si vous souhaitez cuire et surtout ajouter une touche de grill, une petite plaque pourra venir se placer dans le panier. Parfait pour des frites, des cuisses de poulet, …

Performances et utilisation

Quid de sa facilité d’utilisation ? Il faut le dire, il y a beaucoup de boutons et de modes différents. Cela nécessitera un petit temps de lecture et d’adaptation pour prendre parfaitement en main ce Cosori TurboBlaze 6L. Avec une plage de température allant de 30° à 230°C, il vous sera possible de cuire pratiquement tout ce qu’il vous passe sous la main. Le ventilateur dispose de cinq vitesses pour correspondre à tous les modes de cuissons disponibles. Ils sont aux nombres de neuf et permettront, entre autre, de faire du rôtissage, de la cuisson au four, de la déshydratation ou encore du maintien au chaud. Malgré une taille de 6L, le panier est assez grand et pourra accueillir une grosse quantité de nourriture dans un encombrement réduit.

Et à l’utilisation, qu’est-ce que ça vaut ? Est-ce que toutes fonctionnalités nous permettent une utilisation simple efficace, et avec laquelle on prend du plaisir à manger ? Eh bien, il faut le dire, oui ! Je ne suis personnellement pas un grand cuisinier, mais j’ai pu assez facilement prendre en main ce Cosori TurboBlaze 6L. Ne vous attendez donc forcément à des grandes recettes, mais vous aurez quand même les informations nécessaires. Que ce soit des frites, de la truite, ou des cuisses de poulet, le résultat est excellent. Pour information, j’ai rajouté un peu de beurres seulement pour la cuisse de poulet. Les autres cuissons sont sans huiles ou matières grasses ajoutées.

Que ce soit les frites, le poulet ou encore la truite, je suis très content du résultat. Nous avons à chaque fois une très bonne croustillance. La truite arbore un léger côté crispy sur le dessus, tout en étant parfaitement cuit à l’intérieur, un régal ! J’ai pu tester d’autres choses (mais trop de photo tue la photo), et je n’ai jamais été déçu. Comme tous les airfryer il vous sera possible de procéder à de nombreuses recettes variées. L’ajout principal de ce TurboBlaze 6L c’est le nombre de modes différents, dont les turbo modes, parfait pour avoir du croustillant, sans ajout de matières grasses ou réduit au minimum.

Conclusion

Après quelques semaines d’utilisation, je dois dire que je suis très content de ce Cosori TurboBlaze 6L. J’ai pu l’utiliser pour cuisiner de nombreux aliments, notamment surgelés (on ne juge pas s’il vous plaît !) et le résultat est toujours excellent. Si vous avez plus l’âme d’un cuisinier, vous aurez encore plus de possibilité. Que ce soit cuire des poulets entiers, faire du pain, des frites maisons, la seule limitation est votre imagination ! Les différents modes préréglés sont parfaits pour cuisinier tout un tas de plats avec simplicité. Le prix est également agréable avec un tarif sous les 120€ sur Amazon. Un prix abordable qui permettra à cette friteuse à air Cosori TurboBlaze 6L de s’inviter dans de nombreuses cuisines, notamment la vôtre ?

Produit disponible sur COSORI Air Fryer 6L TurboBlaze, Friteuse sans Huile 9-en-1, Moteur DC 5 Vitesses, Compacte, 53dB Silencieuse, -64% d'Énergie, Panier Antiadhésif Lave-Vaisselle, Jusqu'à 3-5 Personnes, 30-230°C

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