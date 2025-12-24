Test – Dreame SF25 : un excellent broyeur de déchets

Avec la généralisation du tri des biodéchets et la montée en puissance des solutions de compostage, la gestion des déchets alimentaires à domicile devient un vrai sujet. Dans un foyer seul, comme pour un couple, quelques restes oubliés suffisent à transformer une poubelle en source d’odeurs persistantes au bout de quelques jours. C’est précisément sur ce terrain que viennent se positionner les broyeurs de déchets nouvelle génération, à mi-chemin entre l’électroménager et l’équipement écologique. Le Dreame SF25 promet de réduire le volume des déchets, de limiter les nuisances olfactives et de simplifier le quotidien, sans passer par un système de broyage à eau. Après plusieurs semaines d’utilisation, il est temps de voir ce que vaut réellement cette approche.

Un broyeur pensé pour s’intégrer dans la cuisine

Dès le premier regard, le Dreame SF25 se distingue par un design sobre et maîtrisé. Loin de l’image industrielle que l’on peut avoir d’un broyeur de déchets, l’appareil adopte des lignes simples et une finition beige qui s’intègre facilement dans une cuisine moderne. Son format compact joue clairement en sa faveur. Avec une largeur contenue et une hauteur équivalente à une feuille A4, il trouve sa place aussi bien sur un plan de travail que dans un placard bas. Le tout reste discret visuellement, sans donner l’impression d’ajouter un appareil encombrant de plus dans la pièce.

À l’usage, cette intégration se confirme. Le couvercle s’ouvre facilement, le bac accueille une quantité de déchets déjà confortable, et la vitre transparente permet de garder un œil sur le processus. Le panneau de commande est lisible et suffisamment simple pour être utilisé sans consulter la notice à chaque fois. Le Dreame SF25 ne cherche pas à impressionner par une surenchère de boutons ou de modes complexes. Il mise sur une ergonomie claire, pensée pour un usage quotidien. Même après plusieurs semaines, l’appareil reste agréable à utiliser et ne donne pas le sentiment d’être une contrainte supplémentaire dans la routine de la cuisine.

Installation et mise en service du Dreame SF25 : simple, mais perfectible

L’installation du Dreame SF25 est, dans l’ensemble, rapide. Il suffit de le placer à l’endroit souhaité, de le brancher et de suivre les quelques étapes indiquées dans la notice pour le mettre en service. Aucun raccordement spécifique n’est nécessaire, ce qui facilite grandement la prise en main, même pour ceux qui ne sont pas particulièrement à l’aise avec ce type de produit. En quelques minutes, le broyeur est prêt à fonctionner, et cette simplicité joue clairement en sa faveur.

En revanche, tout n’a pas été parfaitement fluide lors de la mise en service. Le bac contenant les filtres à charbon actif est protégé par un large sticker. En le retirant, dans le sens pourtant indiqué, une couche est restée accrochée sur la partie inférieure. En poursuivant le retrait, la trappe s’est ouverte et l’ensemble des charbons actifs s’est retrouvé au sol. L’erreur m’incombe en partie, mais la conception laisse la porte ouverte à ce type de mésaventure. D’autant plus que les consignes ont été respectées. Ce n’est pas bloquant pour l’usage, mais cela donne le sentiment d’un détail mal anticipé sur un produit par ailleurs très soigné.

Broyage, séchage et réduction des déchets

Une fois lancé, le Dreame SF25 montre rapidement ce qu’il sait faire. Le principe est simple, mais efficace. On verse les déchets alimentaires, on ferme, on démarre le cycle, et l’appareil s’occupe du reste. J’ai volontairement testé des déchets variés, parfois peu engageants. Épluchures, restes de légumes, coquilles d’œufs, mais aussi un sac entier de pommes de terre germées oubliées dans un placard. Le système à trois lames fait le travail sans difficulté apparente. Le broyage est progressif, puis les déchets sont séchés jusqu’à devenir des résidus secs, nettement réduits en volume. À la sortie, on obtient une matière compacte, sans humidité, qui prend très peu de place.

La contrepartie, c’est le temps. Un cycle complet peut durer jusqu’à six heures, ce qui impose d’anticiper un minimum. Ce n’est pas un produit que l’on lance pour un résultat immédiat. En revanche, ce temps long s’intègre assez bien dans une journée classique. Typiquement, entre deux repas. Il faut toutefois être vigilant, car le moindre appui sur un bouton interrompt le cycle et le relance depuis le début. Ce point peut vite devenir frustrant si l’on n’y prend pas garde. Malgré cela, l’efficacité finale est bien là, avec une réduction du volume annoncée proche des 90 %, ce qui se vérifie clairement à l’usage.

Gestion des odeurs, bruit et confort d’utilisation au quotidien

C’est sans doute sur la gestion des odeurs que le Dreame SF25 marque le plus de points. Grâce au filtre à charbon actif, aucune odeur désagréable ne se dégage, même après plusieurs jours d’utilisation. Là où une poubelle classique devient rapidement problématique avec des déchets alimentaires non traités, le broyeur élimine quasiment toute nuisance olfactive. Pour un foyer seul ou un couple, c’est un vrai confort au quotidien. On n’a plus cette contrainte de devoir sortir les poubelles trop fréquemment, simplement pour éviter les mauvaises odeurs.

Le bruit est également très bien maîtrisé. En fonctionnement, le Dreame SF25 reste discret, au point de pouvoir être utilisé sans gêne, même en soirée. On l’entend, évidemment, mais le niveau sonore reste bas et ne perturbe pas la vie dans le logement. Ce silence relatif participe au confort global du produit. On oublie rapidement qu’un cycle est en cours. Au final, entre l’absence d’odeurs, le faible bruit et une utilisation simple, le Dreame SF25 s’intègre naturellement dans le quotidien, sans imposer de compromis majeurs.

Caractéristiques techniques du Dreame SF25

Caractéristique Détail Capacité 2,5 L Méthode de traitement Décomposition à sec Taux de réduction des déchets Jusqu’à 90 % Durée de traitement Jusqu’à 6 heures Système de broyage Trois lames (rotation horaire et antihoraire) Gestion des odeurs Filtre à charbon actif lavable Nettoyage Automatique à haute température Niveau sonore < 27 dB(A) Puissance nominale 470 W Consommation par cycle Environ 0,56 kWh Sécurité Verrouillage enfants Dimensions (L × H × P) 194 × 305 × 377 mm Poids 8 kg Prix 399 € (hors promotions)

Conclusion

Après plusieurs semaines d’utilisation, le Dreame SF25 s’impose comme une solution particulièrement efficace pour gérer les déchets alimentaires au quotidien. Il répond concrètement aux problématiques d’odeurs, de volume et de confort d’usage, surtout dans un foyer seul ou un couple. Le broyage est performant, le séchage efficace, et les résidus obtenus sont faciles à stocker, voire à intégrer dans un compost. Le cycle long et la sensibilité aux interruptions demandent un peu d’attention, tout comme certains détails de conception perfectibles lors de l’installation. Malgré cela, l’expérience globale reste très convaincante. Le Dreame SF25 est un produit abouti, bien pensé, agréable à vivre au quotidien, mais dont le prix élevé le destine avant tout à ceux qui cherchent une solution durable et pratique pour réduire leurs déchets alimentaires.

