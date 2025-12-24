Bitmine immersion franchit une étape majeure avec des réserves d’ETH historiques

La société Bitmine Immersion vient de publier des chiffres impressionnants concernant ses avoirs en cryptomonnaies. L’entreprise confirme sa position de leader, notamment sur l’Ethereum. Avec une stratégie claire et un soutien puissant, Bitmine marque la finance numérique mondiale. Découvrez les faits marquants de cette annonce et les enjeux pour les actionnaires.

La montée en puissance des avoirs en cryptomonnaies de Bitmine

À la date du 21 décembre, Bitmine Immersion détient 4,066 millions de jetons ETH. Cela représente 3,37 % de l’ensemble des jetons en circulation. La société possède aussi 193 bitcoins, plus d’1 milliard de dollars de liquidités et d’autres cryptomonnaies et participations. Au total, ses réserves atteignent 13,2 milliards de dollars.

Chaque semaine, Bitmine continue d’augmenter ses actifs numériques. La barre des 4 millions d’ETH a été franchie en moins de six mois. D’après le président de la société, cet objectif ambitieux est en bonne voie, et les synergies générées sont déjà visibles.

Bitmine, leader mondial des réserves d’Ethereum (ETH)

Avec ces chiffres, Bitmine Immersion devient le numéro un mondial des réserves d’ETH. À l’échelle mondiale, elle occupe aussi la deuxième place en trésorerie de cryptomonnaies, juste derrière l’entreprise MSTR, grande détentrice de bitcoins.

La société a annoncé le lancement imminent de MAVAN, une solution de staking sécurisée et innovante. Ce service sera opérationnel début 2026. Cette initiative renforce encore la position de Bitmine dans l’univers de la finance décentralisée.

Une stratégie d’investissement soutenue par les plus grands acteurs

Le succès de Bitmine Immersion repose aussi sur l’appui de grands investisseurs comme Cathie Wood d’ARK, Pantera ou Kraken. La société se distingue par la rapidité de croissance de sa valeur en cryptomonnaies par action. Son action est même la 66e la plus échangée sur le marché américain, avec 1,7 milliard de dollars de volume quotidien.

L’entreprise joue un rôle clé comme pont entre la finance traditionnelle et la blockchain via la tokenisation. Sa stratégie séduit les spécialistes et attire les investisseurs institutionnels les plus en vue du marché.

En conclusion, Bitmine Immersion confirme sa domination sur le marché de l’Ethereum avec des réserves records et une stratégie d’innovation. Grâce à ses nouveaux services et au soutien de partenaires de renom, la société devrait continuer de renforcer sa position dans l’univers des cryptomonnaies. Les actionnaires sont invités à suivre, voire à participer directement, à cette dynamique lors de la prochaine assemblée générale à Las Vegas en janvier 2026.

