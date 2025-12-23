Ace Combat 8: Wings of Theve va enfin prendre son envol en 2026

Après le succès critique de Ace Combat 7: Skies Unknown, Bandai Namco relance sa série culte de combats aériens avec un nouveau titre, baptisé Ace Combat 8: Wings of Theve (et non Thieves). Annoncé lors des Game Awards 2025, le titre sortira pour 2026 sur consoles et PC, en amorçant une nouvelle étape technologique et narrative. Tous les détails dans les prochaines lignes.

Ace Combat 8 : une nouvelle guerre dans l’univers Strangereal

Comme ses prédécesseurs, Ace Combat 8 se déroule dans l’univers fictif de Strangereal, un monde marqué par des conflits géopolitiques complexes. L’intrigue prend place en 2029, soit une décennie après les événements du septième opus. Le joueur plongera au cœur d’une guerre opposant la Fédération de Usea Centrale (FCU) à la République de Sotoa, entraînant l’effondrement de la capitale Theve. Le sous-titre Wings of Theve fait donc référence à cette capitale de la FCU, devenue un symbole fort au cœur du conflit.

Bandai Namco promet également une campagne solo fortement scénarisée, fidèle à la réputation de la franchise. Le récit débute dans des conditions extrêmes, avec un héros recueilli en mer par un ancien porte-avions, l’Endurance, devenu un refuge pour les survivants. Petit à petit, il héritera du titre Wings of Theve, devenant ainsi une figure d’espoir dans ce monde ravagé par la guerre.

Enfin, un mode multijoueur est confirmé, bien que ses modalités restent encore floues.

Côté gameplay, Bandai Namco confirme une expérience arcade orientée action, fidèle à l’identité d’Ace Combat. Les combats aériens rapides, les missiles à verrouillage et les dogfights spectaculaires seront donc au menu. Grâce à l’Unreal Engine 5, Ace Combat 8 s’offre également une amélioration notable des environnements, des effets météorologiques et de la gestion des nuages. Ces derniers influenceront alors directement la lisibilité et la stratégie en vol. Ajoutez à cela des cinématiques en temps réel, visant à renforcer l’immersion et la narration.

Ace Combat 8: Wings of Theve sortira courant 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. La liste des avions jouables et les détails du multijoueur feront partie des prochaines annonces, selon Bandai Namco.

