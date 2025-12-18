Actualités

Remedy Entertainment dévoile les premières images de CONTROL Resonant aux Game Awards 2025

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 17 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
control-resonant

CONTROL est de retour, 6 ans après le premier opus ! Lors des Game Awards 2025, Remedy Entertainment a enfin dévoilé la suite du jeu, baptisé CONTROL Resonant. Cette fois, il s’agit d’un RPG d’action au corps à corps, avec pour protagoniste Dylan, le frère de Jesse Faden. Fans de la licence, marquez vos calendriers : ce sera pour 2026.

Voir également : The Game Awards 2025 : Lucasfilms Games dévoile Star Wars: Fate of the Old Republic

CONTROL Resonant, ça parle de quoi ?

Les Game Awards 2025 de jeudi dernier ont permis à Remedy Entertainment de lever officiellement le voile sur CONTROL Resonant à travers une première bande-annonce énigmatique. Le studio finlandais confirme ainsi son intention d’étendre l’univers de Control au-delà des murs de l’Oldest House. L’ambition est claire : proposer une expérience plus vaste, plus ouverte et plus structurée, avec des mécaniques de jeu enrichies.

Nouvel opus signifie également nouveau protagoniste. Jusqu’ici personnage secondaire clé, Dylan Faden, le frère de Jesse Faden devient cette fois le protagoniste principal. L’histoire se déroule après les événements du premier opus et met en scène une crise paranormale d’ampleur inédite, affectant directement Manhattan et ses environs. Le scénario explore les conséquences psychologiques et surnaturelles de cette menace, tout en approfondissant la mythologie déjà dense de l’univers Remedy.  

Regardez le trailer de CONTROL Resonant dans la vidéo ci-dessous : 

Une évolution vers l’action-RPG

Sur le plan du gameplay, CONTROL Resonant assume une évolution vers l’action-RPG. Remedy promet une progression plus structurée, une exploration semi-ouverte et des combats repensés. Dylan dispose également de pouvoirs paranormaux spécifiques et d’une arme évolutive, capable de se transformer selon les situations.

Les affrontements mettent davantage l’accent sur le corps-à-corps et la mobilité, tout en conservant la signature visuelle et sensorielle propre au moteur Northlight. Le jeu est toutefois conçu pour rester accessible aux nouveaux joueurs, sans exiger une connaissance approfondie du premier CONTROL.

CONTROL Resonant sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et macOS.

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 17 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

Articles similaires

Nudge by NudgeTech.ai facilite la gestion quotidienne des coachs sportifs en Europe.
Nudge by NudgeTech.ai simplifie la vie des coachs sportifs européens
il y a 1 heure
Noël en panique : les idées cadeaux qui sauvent les indécis (et les retardataires)
il y a 2 heures
BrowserStack lance un agent IA qui accélère l’analyse des échecs de test logiciels.
BrowserStack booste la productivité grâce à son agent IA innovant
il y a 3 heures
Persistent et DigitalOcean s’associent pour offrir une IA plus simple et économique.
Persistent DigitalOcean : une avancée majeure pour une IA accessible
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page