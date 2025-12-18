Remedy Entertainment dévoile les premières images de CONTROL Resonant aux Game Awards 2025

CONTROL est de retour, 6 ans après le premier opus ! Lors des Game Awards 2025, Remedy Entertainment a enfin dévoilé la suite du jeu, baptisé CONTROL Resonant. Cette fois, il s’agit d’un RPG d’action au corps à corps, avec pour protagoniste Dylan, le frère de Jesse Faden. Fans de la licence, marquez vos calendriers : ce sera pour 2026.

Voir également : The Game Awards 2025 : Lucasfilms Games dévoile Star Wars: Fate of the Old Republic

CONTROL Resonant, ça parle de quoi ?

Les Game Awards 2025 de jeudi dernier ont permis à Remedy Entertainment de lever officiellement le voile sur CONTROL Resonant à travers une première bande-annonce énigmatique. Le studio finlandais confirme ainsi son intention d’étendre l’univers de Control au-delà des murs de l’Oldest House. L’ambition est claire : proposer une expérience plus vaste, plus ouverte et plus structurée, avec des mécaniques de jeu enrichies.

Nouvel opus signifie également nouveau protagoniste. Jusqu’ici personnage secondaire clé, Dylan Faden, le frère de Jesse Faden devient cette fois le protagoniste principal. L’histoire se déroule après les événements du premier opus et met en scène une crise paranormale d’ampleur inédite, affectant directement Manhattan et ses environs. Le scénario explore les conséquences psychologiques et surnaturelles de cette menace, tout en approfondissant la mythologie déjà dense de l’univers Remedy.

Regardez le trailer de CONTROL Resonant dans la vidéo ci-dessous :

Une évolution vers l’action-RPG

Sur le plan du gameplay, CONTROL Resonant assume une évolution vers l’action-RPG. Remedy promet une progression plus structurée, une exploration semi-ouverte et des combats repensés. Dylan dispose également de pouvoirs paranormaux spécifiques et d’une arme évolutive, capable de se transformer selon les situations.

Les affrontements mettent davantage l’accent sur le corps-à-corps et la mobilité, tout en conservant la signature visuelle et sensorielle propre au moteur Northlight. Le jeu est toutefois conçu pour rester accessible aux nouveaux joueurs, sans exiger une connaissance approfondie du premier CONTROL.

CONTROL Resonant sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et macOS.