The Game Awards 2025 : Lucasfilms Games dévoile Star Wars: Fate of the Old Republic  

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 16 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Star-Wars-Fate-of-the-Old Republic

Qui n’a pas désespérément attendu un autre jeu Star Wars digne de ce nom, après la déception sur un certain Star Wars: Outlaws ? Eh bien, l’heure est au soulagement, car Lucasfilm Games a entendu vos prières. Lors des Game Awards 2025, le studio a dévoilé Star Wars: Fate of the Old Republic, un nouvel opus de la série classique de jeux de rôle créé par Casey Hudson, ancien directeur de KOTOR et Mass Effect. 

Tout ce que l’on sait sur ce nouveau jeu Star Wars

Après la remise de quelques prix, la cérémonie des Game Awards de jeudi soir a débuté avec une magnifique bande-annonce cinématique dévoilant Star Wars: Fate of the Old Republic. Et comme l’on s’y attendait, l’annonce a immédiatement attiré l’attention des fans de la saga. Même si l’extrait est volontairement énigmatique, il pose les bases d’une ambiance sombre et solennelle, fidèle aux grandes heures de l’univers Star Wars.

Présenté comme un jeu solo narratif, le titre est sous l’égide d’Arcanaut Studios en collaboration étroite avec Lucasfilm Games. Le projet est dirigé par Casey Hudson, vétéran reconnu de l’industrie, déjà associé aux Knights of the Old Republic originaux et à la série Mass Effect.

Star Wars: Fate of the Old Republic ne se présente pas comme une suite directe de KOTOR. Les développeurs parlent plutôt d’un “successeur spirituel”, reprenant les fondations qui ont fait le succès de KOTOR. L’intrigue se déroulera donc à l’époque de l’Ancienne République, mais mettra en scène des personnages inédits et une histoire totalement nouvelle.  

À ce stade, le jeu en est encore aux premières phases de son développement. On ne connaît donc pas encore les plateformes cibles ni sa date de sortie. Des spéculations évoquant une sortie très lointaine ont rapidement circulé, mais Casey Hudson a tenu à rassurer : le jeu sortira bien avant 2030.

En attendant, appréciez la première bande-annonce de du jeu dans la vidéo ci-dessous :  

Photo de Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

