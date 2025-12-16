ClarosTechUV atteint une efficacité record contre les PFAS toxiques

ClarosTechUV marque une nouvelle étape dans la lutte contre les polluants industriels. Le système, en partenariat avec Daikin America, affiche une efficacité remarquable contre les PFAS. Découvrons comment cette technologie pourrait bien transformer l’industrie et protéger l’environnement.

ClarosTechUV : une avancée majeure dans la destruction des PFAS

Le système ClarosTechUV vient de prouver son efficacité en éliminant plus de 99,99 % des PFAS dans l’eau industrielle. Ce résultat a été obtenu lors d’un cycle d’optimisation commerciale sur le site de Daikin America.

Au total, plus de 170 000 gallons d’eau, soit 640 000 litres, ont été traités avec succès. Les PFAS, aussi appelés « substances per- et polyfluoroalkylées », sont connus pour leur résistance aux traitements classiques. ClarosTechUV apporte donc une solution innovante, rapide et fiable face à cette problématique majeure.

Un partenariat clé pour une industrie plus durable

La collaboration entre Claros Technologies et Daikin America met en lumière un engagement commun pour une industrie plus verte.

Pour Daikin, adopter ClarosTechUV s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’amélioration continue. Les deux acteurs démontrent que l’innovation technologique peut aller de pair avec la responsabilité environnementale. Ce partenariat s’appuie sur la réussite d’un projet pilote, validant la technologie pour un usage commercial à grande échelle.

Performances et efficacité du système ClarosTechUV démontrées

Le système ne se contente pas d’efficacité sur une seule catégorie de PFAS. Il élimine, à plus de 99,99 %, toutes les chaînes de PFAS : longues, courtes et ultra-courtes.

Voici les points forts de ClarosTechUV :

Débit élevé : traitement de centaines de gallons par minute

: traitement de centaines de gallons par minute Empreinte compacte : intégration facile même en espaces réduits

: intégration facile même en espaces réduits Sûreté : technologie UV fiable et sans produits chimiques dangereux

: technologie UV fiable et sans produits chimiques dangereux Coût maîtrisé : solution accessible aux industriels

Grâce à cette performance, ClarosTechUV s’impose comme la seule plateforme testée, validée et prête à être déployée partout dans le monde.

En résumé, ClarosTechUV représente une avancée décisive pour la gestion des polluants industriels. Sa validation par Daikin America ouvre la voie à une adoption mondiale. Cette collaboration montre que l’innovation et la protection de l’environnement peuvent aller main dans la main. L’industrie dispose désormais d’une solution concrète pour lutter durablement contre les PFAS.

