Street Fighter dévoile son premier trailer et sa date de sortie aux Game Awards 2025

Le Game Awards 2025 de jeudi dernier n’était pas seulement réservé aux annonces de jeux vidéo : le monde du cinéma y était également présent. Lors de l’événement, Paramount Pictures a présenté en grande pompe les premières images du prochain film Street Fighter. On connaît également son casting complet et sa date de sortie !

Voir aussi : EVO dévoile le line-up 2026 des jeux de combat pour les éditions de Tokyo et Las Vegas

Une première bande-annonce fidèle à la licence Street Fighter

C’est à l’occasion des Game Awards 2025 que Paramount Pictures a choisi de dévoiler le tout premier teaser officiel du film Street Fighter. Les images diffusées confirment une orientation résolument spectaculaire, avec des affrontements chorégraphiés et des décors évoquant les différentes régions du monde chères à la franchise. Une approche qui n’a pas manqué de faire réagir les fans historiques de Street Fighter.

Sur le plan narratif, le film se déroule en 1993 et s’articule autour de figures centrales de la saga : Ryu et Ken. Amis d’enfance devenus rivaux, les deux combattants sont à nouveau réunis par Chun-Li, dans le cadre d’un tournoi mondial aux enjeux bien plus vastes qu’il n’y paraît.

Le scénario s’inscrit ainsi dans les fondamentaux de Street Fighter. On aura droit à des affrontements internationaux, rivalités personnelles et menace globale incarnée par l’organisation de M. Bison. Une structure classique, mais fidèle à l’esprit de la série, visible même à travers les tenues et mouvements des acteurs.

Découvrez la bande-annonce de Street Fighter dans la vidéo ci-dessous :

L’un des points les plus commentés de l’annonce reste son casting. Andrew Koji incarne Ryu, tandis que Noah Centineo prête ses traits à Ken Masters. Chun-Li est interprétée par Callina Liang. Du côté des antagonistes et figures marquantes, David Dastmalchian campe M. Bison, Curtis “50 Cent” Jackson Balrog et Jason Momoa Blanka. Le film aligne également des choix plus surprenants, comme Roman Reigns en Akuma ou Cody Rhodes dans le rôle de Guile.

Paramount Pictures confirme une sortie en salles de Street Fighter en salles le 16 octobre 2026.