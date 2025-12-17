Actualités

Les réseaux autonomes offrent une fiabilité inégalée au cœur réseau

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 16 décembre 2025
Le TM Forum lance un package pour réseaux autonomes, garantissant stabilité et fiabilité.

Les réseaux autonomes révolutionnent l’assurance de la stabilité pour les réseaux centraux. Lors d’un événement à Bangkok, Huawei et le TM Forum ont présenté une solution innovante. Ce nouveau package promet de transformer la fiabilité et la sécurité du cœur des réseaux, un enjeu crucial pour les opérateurs mobiles comme pour les entreprises.

Les réseaux autonomes : nouvelle ère de fiabilité pour le cœur réseau

Le TM Forum vient de dévoiler un package de solutions dédié aux réseaux autonomes à haute fiabilité. Cette innovation cible le cœur des réseaux, là où chaque défaillance peut causer de lourdes conséquences. Grâce à une gestion avancée des pannes, elle offre un nouveau paradigme technologique. Ce pas en avant marque le début de la reproduction commerciale des solutions de réseau central à haute stabilité.

Sept dimensions clés pour une stabilité renforcée des réseaux

Le package couvre sept grandes dimensions de la stabilité :

  • Architecture à haute fiabilité pour limiter les failles
  • Reprise rapide après sinistre du plan de contrôle et du plan utilisateur
  • Protection contre les hausses de trafic soudaines
  • Prévision des risques grâce à l’analyse avancée
  • Gestion optimisée en temps réel grâce au jumeau numérique

Ce système repose sur des normes strictes et des outils automatisés. Ainsi, il permet de réagir vite face aux incidents et d’éviter les interruptions.

Innovations technologiques pour la gestion proactive des risques

Cette solution intègre la technologie du jumeau numérique. Elle aide à simuler des situations extrêmes et à anticiper les avalanches de signaux. Ainsi, le réseau analyse en continu le trafic, détecte les anomalies, puis génère des recommandations précises. Les opérateurs peuvent alors optimiser leur infrastructure avant qu’un problème ne survienne. L’approche proactive limite les pertes économiques et améliore l’expérience client, notamment pour les utilisateurs VIP.

En conclusion, ce package pour réseaux autonomes améliore nettement la résilience du cœur réseau. Il s’appuie sur des normes internationales, s’intègre facilement avec les systèmes existants, et favorise l’adoption rapide par l’industrie. La stabilité du réseau devient plus accessible, transformant la gestion des pannes en opportunité d’innovation et de croissance.

