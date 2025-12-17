Team Cherry annonce le premier DLC de Hollow Knight: Silksong, le jeu original fait également peau neuve

Même si Hollow Knight: Silksong n’a pas décroché le trophée du GOTY cette année, Team Cherry n’a pas délaissé son bébé pour autant. Hier dans la soirée, le studio australien a donc levé le voile sur Sea of Sorrow, un DLC d’envergure destiné à Hollow Knight: Silksong. Il confirme dans la foulée une mise à jour technique et visuelle pour Hollow Knight premier du nom. Tous les détails ci-dessous.

Voir aussi : Capcom dévoile un nouveau trailer et la date de sortie de PRAGMATA aux Game Awards 2025

Un DLC gratuit pour Hollow Knight: Silksong. Oui, gratuit !

Baptisé Sea of Sorrow, ce premier grand DLC pour Hollow Knight: Silksong est présenté comme une extension substantielle. Team Cherry évoque l’ajout de nouvelles zones à explorer, de boss inédits, ainsi que de nouveaux outils et mécaniques. Pour l’instant, les détails sont rares, mais une bande-annonce montre la protagoniste Hornet debout sur un rocher, entourée par les vagues déferlantes. Attendons-nous donc à voir un environnement maritime pour ce DLC.

Aucune date de sortie précise n’a été communiquée à ce stade, mais le studio confirme une fenêtre de lancement en 2026. Fidèle à sa philosophie, Team Cherry proposera ce contenu entièrement gratuitement, renforçant encore l’image d’un suivi post-lancement généreux.

Une mise à jour technique pour l’original

Parallèlement au DLC de Silksong, Team Cherry a également annoncé une importante mise à jour de Hollow Knight, le jeu original. Celle-ci inclut notamment une édition optimisée pour la Nintendo Switch 2, avec des améliorations graphiques, une meilleure fluidité et des performances accrues.

Les possesseurs actuels du jeu bénéficieront de cette mise à niveau sans coût supplémentaire. Sur PC, une bêta publique est déjà disponible, intégrant diverses optimisations : support des écrans ultra-larges, compatibilité améliorée avec le Steam Deck et correctifs de stabilité.

Dans le même temps, Team Cherry a officialisé un chiffre clé : Hollow Knight: Silksong a dépassé les 7 millions de copies vendues depuis sa sortie. Ce chiffre place Silksong parmi les metroidvania les plus rentables de l’histoire récente, et conforte la stratégie du studio consistant à privilégier la longévité plutôt que la multiplication rapide de nouveaux projets.