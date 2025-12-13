Actualités

Historique ! Clair Obscur: Expedition 33 remporte le titre de Game Of The Year aux Game Awards 2025

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 13 décembre 2025
clair-obscur-the-game-awards-2025

Tout le monde l’avait pressenti, mais aujourd’hui, c’est officiel ! Clair Obscur: Expedition 33 a décroché le trophée de Jeu de l’Année lors des Game Awards 2025. Mais ce n’est pas tout : le RPG a également raflé huit autres distinctions, une première dans l’histoire de l’événement. Une victoire bien méritée pour Sandfall Interactive, célébrée par une mise à jour généreuse en guise de remerciement pour la communauté qui a soutenu le titre.  

Un GOTY historique pour Sandfall Interactive

Death Stranding 2: On the Beach. Donkey Kong Bananza. Hades II. Hollow Knight: Silksong.  Kingdom Come: Deliverance II, et bien sûr, Clair Obscur: Expedition 33 : ce sont les titres nominés pour le titre de GOTY lors des Game Awards 2025. Toutefois, face à ces productions AAA aux budgets colossaux, le RPG s’est imposé comme l’une des surprises les plus marquantes de l’année. Il avait tellement séduit la critique et le public que l’avis était devenu unanime : il va remporter haut la main le titre du GOTY 2025.

Et c’est ce qui se produit lors des Game Awards. Hier dans la soirée, Clair Obscur: Expedition 33 est donc couronné “Jeu de l’Année 2025”, avec huit autres prix. Les voici : 

  • Meilleur jeu indé
  • Meilleure performance (avec l’actrice doubleuse Jennifer English)
  • Meilleure direction artistique
  • Meilleur premier jeu indé
  • Meilleure bande son
  • Meilleur RPG
  • Meilleur scénario
  • Meilleure réalisation

En raflant ces titres, le RPG de Sandfall Interactive marque un nouveau record, celui du  plus grand nombre de prix pour un seul titre. Il dépasse donc le record précédemment détenu par The Last of Us Part II

Quelques heures après son triomphe, le studio a remercié sa communauté en dévoilant la mise à jour 1.5.0 “Merci”, un patch de contenu entièrement gratuit. Cette mise à jour introduit une nouvelle zone jouable, Verso’s Drafts, intégrée à l’acte III. Un mode photo est également au menu, permettant de capturer la direction artistique tant acclamée du jeu.

Pour les amateurs de défi, de nouveaux affrontements sont disponibles, dont des variantes de boss plus exigeantes dans la Torre Infinita. S’ajoutent à cela de nouvelles armes, des costumes supplémentaires, des pistes musicales inédites et une série d’optimisations techniques sur PC.

Revivez l’annonce de la mise à jour « Merci » dans la vidéo ci-dessous : 

Photo de Eric

Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek.

