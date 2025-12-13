Test – Razer Huntsman V3 Pro 8KHz : un clavier qui se prend pour une manette ?

Le Razer Huntsman V3 Pro 8 kHz incarne la nouvelle génération de claviers optiques dédiés à la performance extrême. Grâce à son polling rate de 8 000 Hz, il offre une réactivité fulgurante, pensée pour les joueurs compétitifs. Ses switches optiques analogiques de troisième génération assurent une précision remarquable et un contrôle ultrafin. Conçu avec un châssis robuste en aluminium et des fonctionnalités avancées, il combine vitesse, confort et durabilité. Un choix de prédilection pour ceux qui veulent repousser les limites du gameplay.

Unboxing et design

En ouvrant la boîte, on découvre le clavier lui-même, un câble USB-C tressé et un repose-poignet magnétique. Pas de fioritures, l’essentiel est là. Le clavier affiche immédiatement son côté « pro » : switches optiques analogiques de 2ᵉ génération, rétroéclairage RGB personnalisable, touches PBT et finition aluminium matte qui respire la qualité. On sent au premier contact la rigidité et le poids rassurant du châssis, et le repose-poignet, même s’il est un peu rigide, apporte un bon soutien pour les longues sessions.

Le Razer Huntsman V3 Pro 8 kHz est donc un clavier 100 % avec un châssis en aluminium 5052. Ce dernier, qualité aéronautique, offre une robustesse incroyable au clavier ainsi qu’une durabilité prolongée. Les touches, en PBT double injection, permettront également une durabilité de haut vol. Du côté de la praticité, il intègre trois boutons en haut à droite, permettant de gérer des commandes multimédia ou des macros personnalisées. Une grosse molette permettra quant à elle de régler le son de manière ultrarapide et simple. Juste au-dessus des touches directionnelles se trouve un petit écran. Ce dernier permet de visualiser le profil activé ainsi que la course de chaque touche lors d’un appui.

Performances

En termes de spécifications brutes, nous sommes ici en présence d’un clavier analogique avec des switchs optiques Razer de seconde génération. Le polling rate atteint l’énorme vitesse de 8 000 Hz avec une latence d’environ 0,58 ms. Qui dit switchs analogiques, dit également réglage de la course d’activation. Ici il est possible de gérer l’activation de chaque touche, indépendamment des autres, de 0,1 à 4,0 mm. Un mode de déclenchement rapide afin d’augmenter la réactivité in game à des niveaux stratosphériques. Comme d’habitude chez la marque au serpent, tous ces paramétrages (et bien d’autres) sont disponibles sur le logiciel Razer Synapse.

Si les jeux de voitures, ou autres jeux pensés pour être joués à la manette, alors ce Huntsman V3 Pro 8 kHz est fait pour vous ! En effet, grâce à ces switchs, Razer permet de convertir certaines touches (Z Q S D par exemple) en joystick. Parfait donc pour jouer à des jeux comme Forza Horizon. Et il faut l’avouer, le feeling ainsi que la réactivité et la praticité sont plutôt pas mal !

Conclusion

Alors, qu’est-ce qu’on retient de ce Razer Huntsman V3 Pro ? Soyons clairs : c’est une véritable machine de guerre, principalement pour le gaming. Razer ne s’est pas moqué du monde avec ses switches optiques analogiques de 2ᵉ génération et des finitions de grandes qualités. La technologie Rapid Trigger couplée au mode Snap Tap offre une réactivité excellente permettant d’augmenter vos capacités in-game, et peut-être vous faire paser au niveau supérieur.

La possibilité d’utiliser le clavier comme une manette offre de nouvelles opportunités dans le gaming. Malheureusement tout ne peut pas être parfait et il faut l’avouer, le repose-poignet est loin d’être confortable. À ce niveau-là, il aurait été judicieux de ne pas le fournir et de réduire légèrement le prix. En effet, il pourra en rebuter quelques-uns avec un prix affiché de 279€ sur Amazon.

