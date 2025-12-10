Après la série, The Boys s’attaque au VR avec Trigger Warning

Et si l’univers brutal, satirique et sans filtre de The Boys s’invitait directement dans votre casque VR ? Eh bien, ce sera chose faite : en 2026, The Boys: Trigger Warning promet d’offrir la première adaptation vidéoludique majeure de la franchise. Au menu : immerger totalement les joueurs dans un monde en réalité virtuelle où les super-héros sont des monstres et où la justice se joue dans l’ombre. Un projet ambitieux, soutenu par les créateurs et le casting original de la série. Plus d’infos ci-dessous.

Un premier jeu vidéo ambitieux pour la licence The Boys

Développé par ARVORE en collaboration avec Sony Pictures VR, The Boys: Trigger Warning marque la première vraie incursion de la franchise dans le jeu vidéo. Au vu du trailer, le titre semble adopter une approche centrée sur l’action furtive, combinant infiltration, tension et combats violents. Le tout, dans un univers oppressant, fidèle à la série d’Amazon Prime.

Le joueur incarne un protagoniste inédit, propulsé dans la spirale infernale de Vought International après un événement tragique. Transformé en Supe contre son gré, il rejoint une cellule de résistance pour infiltrer l’empire corrompu de Vought. Il évoluera dans une campagne narrative promettant une immersion totale dans les thèmes sombres et satiriques de The Boys.

Regardez la première bande-annonce de The Boys: Trigger Warning dans la vidéo ci-dessous :

L’un des grands défis du jeu sera de traduire en réalité virtuelle le ton extrême et irrévérencieux qui a fait le succès de la série. Le choix de la VR amplifiera l’impact émotionnel : confrontations rapprochées avec des Supes, infiltration nerveuse, scènes perturbantes… Ce n’est pas pour rien que le jeu s’appelle “Trigger Warning” !

D’ailleurs, plusieurs acteurs clés de la série reprennent leur rôle. Parmi eux, on retrouve Laz Alonso (Mother’s Milk), Colby Minifie (Ashley Barrett) ou encore Jensen Ackles dans une version revisitée de Soldier Boy. Cette implication du casting original donne au jeu une légitimité rare pour une adaptation VR.

The Boys: Trigger Warning sortira en 2026 sur PlayStation VR2 et Meta Quest. Il est déjà disponible en précommande sur Meta Quest.