REPLACED : le jeu cyberpunk de Sad Cat Studios attend enfin sa sortie !

Ça y est, l’attente touche à sa fin ! Après plusieurs reports, le mystérieux jeu REPLACED s’apprête enfin à voir le jour. Sad Cat Studios et l’éditeur Thunderful Games ont annoncé que la sortie officielle du jeu sera pour le 12 mars 2026, sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store) ainsi que sur Xbox Series X|S. Il sera également disponible dès le lancement dans le catalogue Xbox Game Pass.

Voir également : On connaît maintenant la date de sortie de Reanimal, le nouveau survival-horror coopératif des créateurs de Little Nightmares

REPLACED : un long développement, mais une ambition intacte

Pour comprendre pourquoi REPLACED a mis du temps à sortir, il faut remonter dans les années 2020. Le projet avait été officialisé en 2021, et devait initialement sortir en 2022. Mais entre retards successifs liés aux ambitions artistiques, mais aussi le bon vieux Covid-19, le calendrier a sans cesse été reculé. Récemment, Sad Cat Studios a dévoilé une nouvelle fenêtre “printemps 2026”, jusqu’à cette récente confirmation de date.

Selon le directeur du jeu, la décision de repousser a été mûrement réfléchie. “Ce n’est un secret pour personne. Cela a pris plus de temps que prévu initialement, et nous tenons à remercier tout le monde pour leur patience et leur soutien. Nous avons hâte de vous montrer un résultat à la hauteur le 12 mars.”

Un univers rétro-futuriste sombre et immersif

REPLACED plonge ses joueurs dans une version alternative des États-Unis des années 1980, ravagée par une catastrophe nucléaire. La société y a sombré dans le chaos : les rues de la mégapole de Phoenix-City sont tombées sous la coupe des corporations corrompues, où la vie humaine vaut moins qu’un simple contrat.

Le héros (ou plutôt l’anti-héros) de cette histoire n’est autre qu’une intelligence artificielle, nommée R.E.A.C.H., piégée dans un corps humain contre sa volonté. A travers ses yeux, le joueur devra découvrir les sombres secrets de la corporation Phoenix, tout en questionnant ce que signifie être humain dans un monde où l’identité et l’existence se marchandisent.

REPLACED se présente comme un action-platformer en 2.5D mêlant des phases d’exploration, de plateforme et de combats nerveux. Le joueur pourra courir, escalader, sauter, mais aussi enchaîner des attaques mêlées à des tirs, pour un gameplay fluide et dynamique.

Le tout est porté par une direction artistique ambitieuse. REPLACED propose un pixel-art travaillé, des effets visuels modernes, des éclairages néon typiques du cyberpunk, et une ambiance sombre. L’ensemble s’accompagne d’une bande-son mêlant synthé et atmosphères rétro-futuristes, pour renforcer l’immersion dans ce monde désolé et oppressant.

Rendez-vous donc le 12 mars 2026 sur PC et Xbox Series X|S pour découvrir REPLACED manette en main. En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce de la date de sortie du jeu dans la vidéo ci-dessous :