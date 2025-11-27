On connaît maintenant la date de sortie de Reanimal, le nouveau survival-horror coopératif des créateurs de Little Nightmares

Vous avez aimé l’ambiance très “dark” de Little Nightmares, mais vous voulez encore pousser le vice un peu plus loin ? Eh bien, Tarsier Studios a la parfaite recette pour vous. Lors du Xbox Partner Preview, le studio derrière Little Nightmares a dévoilé le trailer de Reanimal, leur prochain survival-horror. Toujours ancré dans l’ADN de leur premier jeu, le titre propose un monde plus sombre, mêlant horreur, énigmes et coopération. Bonus : il est déjà jouable en démo.

Reanimal : de quoi ça parle ?

Le nouveau trailer de Reanimal, dévoilé lors du Xbox Partner Preview met l’accent sur l’ambiance étouffante et glaçante du jeu. On y découvre les deux protagonistes, un frère et une sœur, embarqués dans une île cauchemardesque où ils doivent sauver leurs amis disparus. Le visuel, fidèle à l’identité artistique de Tarsier Studios, oscille entre atmosphère sombre et détails inquiétants, où chaque recoin cache un danger potentiel.

Pour son prochain survival-horror, Tarsier Studios met l’accent sur le mode coopératif, jouable en ligne ou en local. Si vous voulez donc jouer avec un ami, le jeu vous propose une expérience avec une caméra partagée. Pour ceux qui préfèrent le solo, l’IA prend le contrôle du second personnage. Toutefois, vous devez être en synergie parfaite pour pouvoir évoluer dans ce monde peuplé de créatures difformes et dangereuses.

Reanimal se distingue également par son mélange de genres : survie, infiltration, plateforme cinématique et résolution d’énigmes environnementales. Les séquences de furtivité alternent avec des moments d’exploration oppressante, où chaque bruit et chaque mouvement peut déclencher un danger inattendu. Le trailer suggère que le jeu joue sur la peur psychologique autant que sur les monstres visibles, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Si vous êtes un accro aux sensations fortes, Reanimal vous donne rendez-vous le 13 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et plus tard sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez déjà tester le jeu manettes en mains dès maintenant via une démo jouable.