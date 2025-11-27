Surveillance des messages privés : l’Europe relance le débat

Après plusieurs mois de mobilisation citoyenne, l’Union européenne avait mis de côté le projet controversé de surveillance automatique des messageries privées, connu sous le nom de « Chat Control ». Pourtant, le sujet revient aujourd’hui dans les discussions politiques. Sous l’impulsion de certains États membres, une nouvelle version du texte pourrait réintroduire des mesures similaires.

Le spectre du Chat Control toujours présent

Le règlement initial prévoyait d’imposer aux plateformes comme WhatsApp, Signal ou Telegram de scanner les conversations privées. Et ce, afin de détecter des contenus liés à la pédocriminalité. Si l’objectif affiché était la protection des mineurs, la méthode avait suscité une vive opposition. En effet, les critiques dénonçaient une surveillance de masse, incompatible avec le respect des libertés fondamentales. Face à cette contestation, Bruxelles avait officiellement retiré le projet.

Cependant, le débat n’est pas clos pour autant. La présidence danoise du Conseil de l’UE propose effectivement une nouvelle proposition qui pourrait réintroduire, de manière indirecte, l’obligation de contrôler les messages privés. Pour les associations de défense des droits numériques, cette manœuvre représente une menace sérieuse. Elles craignent que la vie privée des citoyens européens soit sacrifiée au nom de la sécurité, sans garanties suffisantes.

Le nouveau texte pourrait réintroduire indirectement la surveillance des messages privés

Les discussions autour de ce nouveau texte montrent que la question reste hautement sensible. D’un côté, certains gouvernements estiment que la surveillance est nécessaire pour lutter contre les crimes en ligne. De l’autre, les défenseurs des libertés rappellent que la protection des mineurs ne doit pas servir de prétexte à une surveillance généralisée. Le risque est de créer un précédent dangereux, où chaque message pourrait être analysé par des algorithmes.

Cette tension illustre un dilemme majeur pour l’Europe qui est de concilier sécurité et respect de la vie privée. Les prochains mois seront décisifs, car le texte pourrait être amendé ou repoussé. Les citoyens, associations et experts restent mobilisés pour éviter un retour déguisé du Chat Control. Le combat pour un internet libre et respectueux des droits fondamentaux est donc loin d’être terminé.