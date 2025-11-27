Fatal Fury: City of the Wolves — Mr. Big rejoint le roster en avance  

SNK conclut en beauté la première saison de contenus additionnels de Fatal Fury: City of the Wolves. Hier dans la soirée, l’éditeur a dévoilé un tout nouveau trailer dédié à Mr. Big, l’icône autoritaire de Art of Fighting. Et, contrairement à son calendrier de sortie prévu en 2026, il est désormais prêt à entrer dans l’arène en tant que personnage jouable en décembre.

Plus imposant, plus sombre, plus dangereux !

Dans le trailer, Mr. Big s’affiche sous un jour inédit : plus âgé, barbe blanche, visage marqué par les années, mais toujours aussi intimidant. Loin de perdre sa superbe, le chef impitoyable de South Town semble avoir gagné en présence. Ses techniques au double bâton sont mises en avant dans une mise en scène nerveuse, révélant un gameplay agressif et centré sur le contrôle de distance.

SNK renforce également son rôle dans l’univers narratif. Le personnage revient avec un lien mystérieux autour de la mère de Rock Howard, ajoutant une couche dramatique à son apparition. Ce choix pourrait donc amorcer de nouvelles pistes scénaristiques pour la saison 2 du jeu.

“Mr. Big (doublé par Marc Graue en anglais et Yuki Arai en japonais) est le dirigeant impitoyable de Port Town,” ajoute SNK dans la description officielle du personnage. “Depuis la disparition de Geese Howard, il vise désormais South Town. Et, avec la mère malade de Rock sous sa surveillance, aucun parent ni rival ne peut s’y opposer. Bien que les années l’aient vieilli, le nom « Big » conserve son éclat mortel. En effet, tous ceux qui osent sous-estimer ce boss se voient offrir un aller simple vers une fin très malheureuse.”

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Mr Big, un DLC gratuit pour les joueurs de Fatal Fury: City of the Wolves

Comme les précédents ajouts de la saison, Mr. Big sera disponible gratuitement pour tous les joueurs disposant de Fatal Fury: City of the Wolves. Il rejoint le roster du jeu le 9 décembre 2025, marquant ainsi l’ajout final de la Season Pass 1 après la sortie de Chun-Li.