Marvel Tōkon: Fighting Souls : Sony et Arc System Works officialisent une nouvelle bêta fermée

Après une première phase de test concluante en septembre, Marvel Tōkon: Fighting Souls s’apprête à revenir sur le devant de la scène FGC. Hier, lors du State of Play spécial jeu japonais, Sony efa Arc System Works ont annoncé une deuxième bêta fermée, exclusivement sur PlayStation 5. Une nouvelle occasion pour les joueurs de découvrir le jeu de combat en 4v4, avec deux nouveaux personnages additionnels à la clé.

Deux nouveaux héros pour la bêta fermée de Marvel Tōkon: Fighting Souls

C’est donc officiel : Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sous forme de bêta fermée du 5 au 7 décembre prochain. Cette deuxième bêta permettra de tester huit personnages jouables, dont deux nouveaux venus très attendus : Spider-Man et Ghost Rider (Robbie Reyes). Ces ajouts viennent enrichir un casting déjà solide composé d’Iron Man, Captain America, Doctor Doom, Ms. Marvel, Storm et Star-Lord.

Les fans pourront également découvrir deux nouvelles arènes. Tout d’abord, il y a la Savage Land, environnement sauvage peuplé de dinosaures, et la X-Mansion, manoir iconique des X-Men. Ces décors dynamiques s’ajoutent aux améliorations techniques promises par les développeurs. Parmi elles, il y aura une équilibrage des personnages, une optimisation du rendu visuel et l’intégration d’un netcode rollback pour des combats en ligne plus fluides.

Vous pouvez apprécier la nouvelle bande-annonce de la bêta fermée dans la vidéo ci-dessous :

Comme pour la première édition, l’accès à la bêta fermée de Marvel Tōkon: Fighting Souls reste sur invitation. Les joueurs ayant déjà participé à la première phase recevront automatiquement une clé d’accès. Quant aux nouveaux joueurs, ils doivent s’inscrire via le site officiel PlayStation. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, alors, tentez votre chance !

Côté programme, les combats seront disponibles en mode CPU et en ligne les 5 et 6 décembre. Ils deviendront ensuite exclusivement en ligne le 7. Autre nouveauté notable : la présence d’un mode spectateur, clin d’œil assumé aux ambitions eSport du titre. De quoi laisser entrevoir un futur compétitif prometteur pour Marvel Tōkon, pensé comme le digne successeur de Dragon Ball FighterZ.