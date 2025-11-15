Le DJI Neo 2 impressionne : sécurité et créativité au rendez-vous

Le DJI Neo 2 débarque avec force sur le marché des drones. Ce nouveau modèle allie sécurité, facilité d’usage et créativité, le tout dans un format ultra-compact. Que vous soyez amateur ou débutant, ce drone intelligent promet de transformer vos moments en souvenirs inoubliables. Découvrez pourquoi le Neo 2 devient vite un incontournable en 2025.

Nouvelles fonctionnalités et innovations du DJI Neo 2

Le DJI Neo 2 se distingue par son poids plume de seulement 151 g. Il intègre la détection omnidirectionnelle des obstacles, renforçant la sécurité en vol. Son contrôle gestuel, innovant, permet de piloter le drone uniquement avec les mains.

Ecran embarqué pour visualiser facilement les modes de prise de vue.

pour visualiser facilement les modes de prise de vue. Lancement et retour sur la paume pour une expérience fluide et sans stress.

pour une expérience fluide et sans stress. Contrôle vocal pour une utilisation mains libres, parfaite pour les activités sportives.

Grâce à ces avancées, il est un choix malin pour les familles, voyageurs et sportifs.

Sécurité renforcée et simplicité d’utilisation pour tous

Le Neo 2 vise la sécurité avec un système de détection optique, infrarouge et LiDAR. Ceci évite les collisions, même en intérieur ou près des bâtiments. La protection d’hélices assure une tranquillité d’esprit pour les nouveaux pilotes.

L’appareil propose un vol stationnaire stable et un positionnement précis. Le décollage et l’atterrissage s’effectuent simplement depuis votre paume. Tout a été pensé pour rendre le drone accessible, même aux enfants ou aux personnes peu expérimentées.

Modes de capture et performances pour des images spectaculaires

La caméra 12 MP, montée sur une nacelle à 2 axes, offre des images nettes et stables. Le mode SelfieShot permet de cadrer facilement vos portraits ou groupes sans trépied.

Dolly Zoom pour l’effet Hitchcock impressionnant. QuickShots pour créer des vidéos dynamiques en quelques clics. MasterShots pour des montages créatifs et automatiques avec musique intégrée.

Avec une autonomie jusqu’à 19 minutes et un stockage interne de 49 Go, filmez sans contrainte. Le transfert rapide par Wi-Fi vers l’appli DJI Fly facilite le partage de vos vidéos.

En résumé, le DJI Neo 2 marque une nouvelle étape pour les drones grand public. Son format compact, sa sécurité renforcée et ses options créatives séduiront tous ceux qui souhaitent capturer leurs moments forts, sans effort ni risque. Si vous cherchez un compagnon fiable et ludique pour vos prochaines aventures, le Neo 2 a tous les atouts pour vous accompagner.

