Windows 11 accueille 1Password et Bitwarden pour remplacer les mots de passe

Microsoft franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de sécurité numérique. Avec la dernière mise à jour de Windows 11, le système intègre désormais nativement deux gestionnaires de mots de passe populaires : 1Password et Bitwarden. Cette évolution vise à encourager l’abandon progressif des mots de passe traditionnels. Et ce, au profit de solutions plus modernes et sécurisées, comme les passkeys.

Une intégration dans Windows 11 qui simplifie la vie des utilisateurs

Jusqu’ici, les utilisateurs de Windows devaient installer séparément des gestionnaires de mots de passe pour profiter de leurs fonctionnalités. Désormais, 1Password et Bitwarden sont directement compatibles avec le système. Cela facilite la gestion des identifiants et des clés d’accès. Concrètement, les passkeys stockées dans ces applications peuvent être utilisées sans configuration complexe, directement dans Windows 11.

Cette intégration s’inscrit dans la volonté de Microsoft de rendre l’expérience utilisateur plus fluide et plus sûre. Les passkeys, qui remplacent les mots de passe par des clés cryptographiques uniques, offrent une meilleure protection contre le piratage et le phishing. En intégrant ces outils, Windows 11 devient une plateforme plus adaptée aux besoins actuels en matière de cybersécurité.

Vers la fin des mots de passe classiques

Microsoft ne cache pas son ambition : réduire progressivement l’usage des mots de passe, jugés trop vulnérables. Avec l’arrivée de 1Password et Bitwarden dans Windows 11, l’entreprise renforce son écosystème autour des passkeys. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter à leurs services en ligne de manière plus rapide et plus sécurisée. Et ce, sans avoir à mémoriser ou à saisir de longues combinaisons de caractères.

Cette évolution marque une étape importante dans la transition vers une informatique sans mot de passe. Elle montre aussi que Microsoft mise sur la collaboration avec des acteurs spécialisés pour accélérer cette transformation. En rendant les passkeys accessibles au plus grand nombre, Windows 11 pourrait contribuer à démocratiser une nouvelle norme de sécurité numérique, plus fiable et plus simple à utiliser.