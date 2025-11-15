Test – Thomson WS902DUO : un duo stéréo petit prix qui surprend dans le bon sens

Le marché des enceintes compactes n’a jamais été aussi dense. Entre les barres de son, les enceintes Bluetooth nomades et les systèmes hi-fi traditionnels, il reste parfois difficile de trouver une solution simple, esthétique et surtout abordable pour profiter d’un vrai son stéréo à la maison. Avec la WS902DUO, Thomson revient à une formule presque oubliée : la paire d’enceintes bibliothèque tout-en-un, pensée pour ceux qui veulent un rendu audio cohérent sans passer par un ampli ou un dédale de câbles. Nous les avons installées plusieurs jours chez nous, dans différentes configurations, pour comprendre ce que ce duo avait dans le ventre. Voici notre avis complet.

Un design chaleureux et discret, parfaitement adapté à une installation moderne

Lorsqu’on déballe les WS902DUO, le premier contact est plutôt positif. Les enceintes affichent un format bibliothèque assez classique, mais Thomson a soigné leur apparence. Le coffret mêle une finition bois clair ou foncé (selon version) à une façade noire sobre, ce qui donne un rendu à la fois moderne et chaleureux. Ce contraste simple fonctionne très bien. On sent que la marque a voulu créer un objet qui s’intègre dans un intérieur, plutôt que de crier “produit tech” au milieu du salon.

Le tissu acoustique qui recouvre la façade renforce cette impression. Il est amovible : avec, on obtient un look plus épuré, presque scandinave, idéal pour une pièce de vie où l’enceinte doit se faire oublier. Sans, on dévoile les haut-parleurs et un design un peu plus affirmé, mais toujours propre. Cette double approche plaira autant aux amateurs de déco minimaliste qu’aux utilisateurs souhaitant montrer une facette plus “audio”.

Le poids et les dimensions inspirent confiance. On n’est pas sur des enceintes ultra-légères qui vibrent au moindre grave. Les WS902DUO restent compactes, mais suffisamment robustes pour éviter les résonances désagréables. Elles trouvent facilement leur place sur un meuble TV, une étagère ou un bureau, sans imposer d’aménagement particulier.

Une connectique étonnamment complète pour le prix

L’un des principaux arguments de la WS902DUO, c’est sa connectique. À la différence de nombreuses enceintes Bluetooth, souvent limitées à un unique usage, Thomson a choisi de rendre son produit polyvalent. Et ça se voit.

À l’arrière de l’enceinte principale, on retrouve :

– une entrée optique ou HDMI, idéale pour connecter un téléviseur,

– du RCA pour une platine CD, une console rétro ou un ampli,

– une sortie AUX en 3,5 mm,

– un port USB pour lire directement des MP3,

– une sortie pour caisson de basses,

– et surtout du Bluetooth 5.3, plus stable et plus rapide que les anciennes générations.

À ce tarif, c’est presque rare. On peut très facilement basculer d’une source à l’autre, utiliser l’ensemble comme enceintes TV, puis comme système hi-fi d’appoint ou comme solution pour jouer. Pour une installation domestique classique, cela coche beaucoup de cases.

La marque a aussi la bonne idée de fournir tous les câbles nécessaires, y compris un câble optique. Un détail, certes, mais qui prouve une vraie attention portée à l’utilisateur.

La télécommande incluse se révèle très utile pour ceux qui utilisent les WS902DUO avec un téléviseur. On peut ajuster le volume, changer de mode sonore ou basculer entre les sources sans avoir à se lever. Cela paraît logique, mais ce type d’accessoire disparaît de plus en plus des produits entrée de gamme.

Une installation accessible, même pour les non-initiés

L’autre force de ce modèle, c’est sa simplicité. On branche l’enceinte principale. Puis on relie la seconde avec le câble fourni. Et enfin, on connecte la source souhaitée, et c’est terminé. Aucun ampli à acheter, aucune configuration complexe.

En Bluetooth, l’appairage se fait en quelques secondes, sans latence ni difficulté. Sur TV, le branchement optique est immédiat et reconnu sans réglage supplémentaire. Et pour ceux qui aiment ajuster le son, Thomson propose trois profils prédéfinis : Musique, Film et Voix. Ils ne sont pas révolutionnaires, mais ils ont le mérite d’offrir une base rapide selon l’activité.

On peut également modifier les basses et les aigus séparément grâce aux deux potentiomètres placés sur le côté. C’est simple, clair, efficace. Pas besoin d’application, pas besoin de s’inscrire ou de manipuler une interface compliquée.

Une qualité sonore équilibrée, pensée pour un usage polyvalent

En musique : un rendu propre, agréable et équilibré

Sur des titres acoustiques ou pop, les WS902DUO se montrent très agréables. Les voix sont nettes, bien mises en avant. Les médiums sont maîtrisés, sans excès ni creux gênant. Les aigus manquent parfois d’un peu de finesse, mais restent doux, ce qui évite la fatigue auditive.

Quant aux basses, elles sont présentes, mais jamais envahissantes. Ce ne sont pas des enceintes pensées pour saturer une pièce en graves. Leur format bibliothèque limite forcément leur capacité à descendre très bas. Cependant, ce qu’elles proposent est cohérent : un bas du spectre propre, lisible, sans bourdonnement.

Pour les utilisateurs souhaitant davantage de profondeur, la sortie pour caisson permettra d’améliorer facilement cette partie sans changer de système.

Sur films et séries : une vraie amélioration par rapport à une TV

C’est peut-être sur cet usage que la WS902DUO surprend le plus. Branchées en optique à un téléviseur, elles améliorent immédiatement l’expérience audio. Les dialogues deviennent beaucoup plus clairs. Les ambiances sont mieux retranscrites. La stéréo apporte une largeur bien plus marquée qu’avec la majorité des barres de son dans cette gamme de prix.

Le mode “Film” accentue légèrement les graves et offre une scène un peu plus ample. Cela ne remplace pas un système home cinema, mais pour un salon standard, on gagne nettement en confort.

Jeux vidéo : immersion accrue et meilleure spatialisation

Sur console, l’expérience est également positive. Les explosions, effets sonores et musiques gagnent en ampleur. La spatialisation stéréo permet de mieux distinguer les directions, notamment dans les jeux narratifs ou d’action. Pour un joueur qui ne veut pas investir dans une barre de son haut de gamme, cette paire peut largement suffire.

Quelques limites à garder en tête

Même si le rapport prix/prestation est très bon, la WS902DUO n’est pas parfaite.

Les basses les plus profondes restent timides. Il ne faut pas en attendre des miracles lors de scènes très chargées. À volume maximal, on perçoit également quelques limites : un souffle discret ou une légère saturation selon les contenus. Rien de dramatique, mais cela rappelle que l’on reste sur un modèle abordable.

Enfin, l’absence de réglages avancés ou d’application mobile peut frustrer ceux qui aiment affiner leur son au détail près. Mais pour la majorité du public, cette simplicité sera perçue comme un avantage.

Pour quel public ?

Les WS902DUO sont parfaites pour :

– améliorer nettement le son d’une TV sans exploser le budget,

– profiter d’un vrai rendu stéréo dans une pièce moyenne,

– un bureau ou un espace gaming,

– un utilisateur qui veut de la polyvalence (Bluetooth + optique + USB),

– ceux qui veulent un design discret et élégant.

Elles conviendront moins à ceux recherchant une puissance élevée, une scène sonore très large ou des basses massives. Mais à ce tarif, elles trouvent leur public.

Conclusion sur les Thomson WS902DUO : une paire d’enceintes bibliothèque qui mérite clairement l’attention

La Thomson WS902DUO se positionne comme un excellent rapport qualité-prix. Pour moins de 150 €, on obtient une paire stéréo bien finie, simple à installer, polyvalente et capable d’offrir une expérience audio largement supérieure à la plupart des produits concurrents dans la même catégorie. Le design est réussi, la connectique exemplaire et la qualité sonore tout à fait satisfaisante pour un usage quotidien.

Ce n’est pas un système audiophile, mais ce n’est pas ce qu’elle promet. La WS902DUO vise la simplicité, l’efficacité et un rendu propre. Et sur ces trois points, elle remplit parfaitement sa mission. Si vous cherchez une solution élégante et abordable pour améliorer le son de votre téléviseur, profiter de votre musique ou accompagner votre configuration gaming, ce duo mérite clairement une place sur votre shortlist.

Produit disponible sur THOMSON Cosy Enceintes Bibliothèque 150W Stéréo, Bluetooth 5.3, Lecture USB, Télécommande,recommandé pour smatphone,PC et Platine Vinyle, Finition Bois – WS902DUO

Voir l'offre 106,56 €