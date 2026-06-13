Resident Evil Veronica : Capcom dévoile le remake du classique culte au Summer Game Fest 2026

Il y a un mois jour pour jour, nous avons écrit que Capcom préparerait quelques remakes de ses licences cultes, de Devil May Cry à Resident Evil. Et il s’avère qu’une partie des leaks était vrai : lors du Summer Game Fest 2026, Capcom a officialisé Resident Evil Veronica, une réinvention moderne du légendaire Resident Evil – Code: Veronica. Il marque donc le retour de Claire Redfield, l’héroïne préférée des fans, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC…et Nintendo Switch 2. Oui : la Switch 2 aura aussi sa part du gâteau !

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Le retour d’un épisode clé de la saga Resident Evil

Sorti à l’origine en 2000, Code: Veronica occupe une place particulière dans la chronologie de Resident Evil. L’histoire suit Claire Redfield, toujours à la recherche de son frère Chris après les événements de Raccoon City. Capturée par Umbrella, elle se retrouve enfermée sur la mystérieuse Rockfort Island, un lieu qui va rapidement basculer dans le chaos.

La bande-annonce dévoilée lors du Summer Game Fest montre plusieurs séquences inédites qui semblent développer l’enquête de Claire avant son arrivée sur l’île. Les premières images montrent également des lieux emblématiques du jeu de 2000, revisités avec le RE Engine. Des appartements abandonnés en Europe aux installations militaires de Rockfort Island, en passant par des laboratoires Umbrella et des zones forestières inquiétantes, chaque environnement semble avoir bénéficié d’une refonte complète.

Comme pour les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4, l’objectif de Capcom est de moderniser l’expérience tout en respectant l’atmosphère oppressante qui a fait la réputation de l’épisode d’origine.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Resident Evil Veronica dans la vidéo ci-dessous :

Une vue à la troisième personne pour Resident Evil Veronica ?

L’un des débats les plus animés après la diffusion du trailer concernait la perspective de jeu. Plusieurs séquences filmées en vue subjective avaient laissé penser à un possible retour à la formule de Resident Evil 7.

Capcom a toutefois rapidement clarifié la situation. Lors de son interview post-Summer Game Fest, le producteur Yoshiaki Hirabayashi a confirmé que ces passages avaient été utilisés uniquement pour la mise en scène de la bande-annonce. Resident Evil Veronica sera entièrement jouable à la troisième personne, avec une caméra à l’épaule similaire à celle des précédents remakes modernes de la série.

“Je pense que Veronica est un opus très particulier de la série Resident Evil, donc c’est très difficile de dire à quoi il se rapproche”, ajoute le producteur. “Cela dit, Veronica se déroule trois mois après Resident Evil 2. Claire est la même personne, elle a suivi une formation dispensée par son frère, ce qui lui donne peut-être davantage de moyens à sa disposition. Cependant, elle se retrouve très vite plongée dans une situation très particulière… peut-être plus proche de Resident Evil 2.”

Une sortie prévue pour 2027

Capcom n’a pas encore communiqué de date de lancement précise, mais le jeu est attendu courant 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2.