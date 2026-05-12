Devil May Cry Remake et Resident Evil 10 en développement chez Capcom ? Les rumeurs s’intensifient

Capcom serait-il en train de bâtir l’un des line-up les plus ambitieux de ces prochaines années ? En tout cas, c’est ce que les récents leaks semblent “confirmer”. Selon quelques insiders initiés de Capcom, l’éditeur japonais serait en train de préparer une série de projets majeurs autour de Devil May Cry et Resident Evil. Certes, rien n’a encore été officialisé, mais ces premières informations méritent quand même le détour. Plus de détails dans les prochaines lignes.

Lire également : Surprise : Star Fox 64 revient en remake sur Switch 2

Un remake de Devil May Cry dans les cartons ?

C’est ce que Dusk Golem, le célèbre leaker d’informations sur Capcom a révélé sur ses réseaux la semaine dernière. Les fuites couvrent tout, dont un remake de Devil May Cry 1 et des noms de code des projets internes, ainsi que des calendriers de développement. Mais la révélation la plus importante reste sans aucun doute le développement en cours du remake complet du Devil May Cry 1, sorti pour la première fois en 2001 sur la PlayStation 2.

Pour l’instant, aucun autre détail n’est disponible, mais une chose est sûre : le remake ne pourra pas s’appuyer sur l’expertise du créateur de la série, Hideaki Itsuno. Pour rappel, Itsuno a quitté CAPCOM en 2024, peu après le lancement de Dragon’s Dogma 2. Il travaille actuellement sur un nouveau jeu d’action chez LightSpeed, filiale de Tencent.

En parallèle à cette annonce de Devil May Cry 1 Remake, la fuite dévoile également l’intégralité des projets de Capcom sur les remakes de Resident Evil. Selon Dusk Golem, quatre projets majeurs seraient en cours de réalisation, après le feu vert donné lors d’une réunion cruciale de juin/juillet 2022. Ils incluent :

Project Chambers , le remake de Resident Evil Zero

, le remake de Resident Evil Zero Project Fallen , remake de Resident Evil 1

, remake de Resident Evil 1 Project Redlife , le dixième opus de la série principale Resident Evil et mettant en scène Claire Redfield comme protagoniste.

, le dixième opus de la série principale Resident Evil et mettant en scène Claire Redfield comme protagoniste. Remake de Resident Evil: Code Veronica. Ce dernier n’a pas encore de nom de code.

Dusk Golem ajoute que le Project Chambers et le Project Redlife utiliseront le REX Engine, un nouveau moteur interne distinct du RE Engine. Ce dernier alimente la franchise depuis Resident Evil 7: Biohazard. Enfin, la fuite confirme qu’Ada Wong apparaîtra dans le prochain DLC de Resident Evil Requiem. Plusieurs DLC scénaristiques sont également prévus pour le jeu.

Bien sûr, ces informations ne sont pas encore officielles tant que Capcom n’a pas encore officialisé la nouvelle. À prendre avec des pincettes, donc.