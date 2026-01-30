FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE annonce une démo et un crossover avec Silent Hill f

L’horreur a le vent en poupe en ce début de trimestre 2026. Hier, Koei Tecmo continue de faire monter la pression autour de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE. en confirmant l’arrivée imminente d’une démo jouable. Mais pas seulement : une collaboration officielle avec Silent Hill f est également au menu, officialisant une rencontre symbolique entre deux piliers de l’horreur nippone. Voici tout ce que l’on sait.

Rendez-vous en mars pour la démo gratuite de FATAL FRAME II

Fans de jeux d’horreur, marquez vos calendriers : la démo de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE arrivera le 5 mars 2026, soit une semaine avant la sortie mondiale du jeu le 12 mars. On pourra alors avoir un avant-goût du jeu manettes en mains sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam). Koei Tecmo confirme également que les joueurs pourront transférer leur progression réalisée dans cette démo.

En bonus, Koei Tecmo a diffusé un nouveau trailer d’aperçu, mettant en avant la refonte graphique du titre, l’atmosphère oppressante du village de Minakami et plusieurs ajustements de gameplay autour de la mythique Camera Obscura. En complément de ces nouveautés de gameplay, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE intègre également un mode Photo. Les joueurs pourront immortaliser leurs moments les plus marquants au fil de l’aventure grâce à différents cadres, autocollants et effets visuels.

Koei Tecmo a également profité de son annonce pour dévoiler un contenu de collaboration avec Silent Hill f, sous la forme d’un DLC cosmétique gratuit. Pour le moment, le seul contenu officiel du DLC est un set de costumes inspirés de Silent Hill f, qui feront leur apparition dans le remake de FATAL FRAME II. La date de sortie précise et le détail visuel restent encore à découvrir, ainsi que l’éventuelle collaboration réciproque côté Silent Hill f.

Cette collaboration marque une première rencontre entre deux licences majeures de l’horreur japonaise. Koei Tecmo parle d’une “collaboration spéciale”, laissant entendre que d’autres informations pourraient suivre dans les semaines à venir. En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle dans la vidéo ci-dessous :