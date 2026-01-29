Actualités

Nioh 3 sort la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà y jouer !

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 28 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
nioh-3

Il ne reste plus que quelques jours avant que Nioh 3 arrive sur nos machines, mais Team Ninja a décidé de régaler les fans d’action-RPG soulslike à l’avance. Le studio japonais a donc dévoilé un avant-goût du gameplay de son jeu, révélant un monde plus vaste que les deux premiers opus. En bonus : une démo sera jouable avant le lancement de Nioh 3. Détails ci-dessous.

Voir également : Beast of Reincarnation dévoile son gameplay et confirme sa fenêtre de sortie lors du Xbox Developer Direct

Gameplay et univers enrichis  

Développé par Team Ninja et publié par Koei Tecmo, Nioh 3 promet de repousser les limites de l’action-RPG soulslike. La dernière bande-annonce de gameplay de 17 minutes, publié jeudi dernier, offre un aperçu détaillé de son contenu. On y découvre un jeu plus ouvert que ses prédécesseurs, avec des zones vastes et un système de combat dynamique exigeant maîtrise et réactivité. 

Au cœur du gameplay se trouvent désormais deux styles distincts que le joueur peut utiliser à la volée. Le style Samurai, proche de l’expérience classique de Nioh, favorise la puissance, la précision et une approche plus méthodique des affrontements. Quant au style Ninja, il est rapide, agile et orienté vers la mobilité. Il permet d’enchaîner des attaques rapides, des esquives aériennes et des mouvements offensifs très dynamiques. Le joueur peut basculer instantanément entre ces styles en plein combat sans interruption, ce qui ouvre une palette tactique immense en fonction des ennemis rencontrés.

Vous pouvez apprécier la bande-annonce de gameplay de Nioh 3 dans la vidéo ci-dessous : 

Une démo jouable avant le lancement de Nioh 3

Pour patienter jusqu’à la sortie, les fans pourront tester une démo officielle dès le 29 janvier 2026. Disponible sur PS5 et PC, cette version permettra de découvrir les combats en solo et en coop jusqu’à trois joueurs. Il sera également possible de transférer sa progression vers la version finale du jeu.

Nioh 3 sortira le 6 février 2026 sur PlayStation 5 et PC. Il propose plusieurs éditions, dont une Deluxe et une SteelBook, avec des bonus numériques et physiques pour les précommandes. Les sets d’armures exclusifs, inspirés des personnages des opus précédents, seront également offerts aux joueurs qui ont précommandé le jeu.

il y a 2 minutesDernière mise à jour: 28 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

Articles similaires

chatbot claude
Claude devient une super app pour les professionnels
il y a 32 minutes
visio application francaise visioconference
Visio : la nouvelle alternative française à Microsoft Teams et Google Meet
il y a 1 heure
blizzard-35
“Un nouveau chapitre” : Blizzard ouvre son année 2026 avec une salve d’annonces majeures pour ses licences phares
il y a 2 heures
airtag 2
Apple lance l’AirTag 2 : un nouveau pas vers la localisation intelligente
il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page