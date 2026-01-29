Nioh 3 sort la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà y jouer !

Il ne reste plus que quelques jours avant que Nioh 3 arrive sur nos machines, mais Team Ninja a décidé de régaler les fans d’action-RPG soulslike à l’avance. Le studio japonais a donc dévoilé un avant-goût du gameplay de son jeu, révélant un monde plus vaste que les deux premiers opus. En bonus : une démo sera jouable avant le lancement de Nioh 3. Détails ci-dessous.

Gameplay et univers enrichis

Développé par Team Ninja et publié par Koei Tecmo, Nioh 3 promet de repousser les limites de l’action-RPG soulslike. La dernière bande-annonce de gameplay de 17 minutes, publié jeudi dernier, offre un aperçu détaillé de son contenu. On y découvre un jeu plus ouvert que ses prédécesseurs, avec des zones vastes et un système de combat dynamique exigeant maîtrise et réactivité.

Au cœur du gameplay se trouvent désormais deux styles distincts que le joueur peut utiliser à la volée. Le style Samurai, proche de l’expérience classique de Nioh, favorise la puissance, la précision et une approche plus méthodique des affrontements. Quant au style Ninja, il est rapide, agile et orienté vers la mobilité. Il permet d’enchaîner des attaques rapides, des esquives aériennes et des mouvements offensifs très dynamiques. Le joueur peut basculer instantanément entre ces styles en plein combat sans interruption, ce qui ouvre une palette tactique immense en fonction des ennemis rencontrés.

Vous pouvez apprécier la bande-annonce de gameplay de Nioh 3 dans la vidéo ci-dessous :

Une démo jouable avant le lancement de Nioh 3

Pour patienter jusqu’à la sortie, les fans pourront tester une démo officielle dès le 29 janvier 2026. Disponible sur PS5 et PC, cette version permettra de découvrir les combats en solo et en coop jusqu’à trois joueurs. Il sera également possible de transférer sa progression vers la version finale du jeu.

Nioh 3 sortira le 6 février 2026 sur PlayStation 5 et PC. Il propose plusieurs éditions, dont une Deluxe et une SteelBook, avec des bonus numériques et physiques pour les précommandes. Les sets d’armures exclusifs, inspirés des personnages des opus précédents, seront également offerts aux joueurs qui ont précommandé le jeu.