Beast of Reincarnation dévoile son gameplay et confirme sa fenêtre de sortie lors du Xbox Developer Direct

Le Xbox Developer Direct de cette semaine a réservé une surprise de taille pour les amateurs d’action-RPG. Beast of Reincarnation, la nouvelle licence de Game Freak, s’est enfin offert une longue séquence de gameplay et a enfin communiqué sa fenêtre de sortie officielle. Un signal fort pour ce projet encore mystérieux, désormais mieux défini sur le plan ludique et narratif.

Un action-RPG hybride aux accents tactiques

Six mois se sont passés après la révélation de Beast of Reincarnation lors du Xbox Developer Direct de juin 2025. À l’époque, on n’avait droit qu’à un petit teaser, mais aujourd’hui, le prochain titre de GameFreak a de quoi mettre de l’eau à la bouche des fans d’action-RPG. Le studio derrière Pokémon a donc profité du Xbox Developer Direct d’hier pour présenter un premier aperçu concret de la philosophie de design du titre à travers une longue vidéo de 10 minutes.

Comme tout action-RPG qui se respecte, Beast of Reincarnation mêle combats en temps réel et prises de décision à rythme contrôlé. Maici ici, on a un petit bonus : Koo, le chien compagnon de l’héroïne Emma, participe également au combat tel un Pokémon (normal, c’est GameFreak). Lors de l’utilisation de ses capacités, le temps ralentit, laissant au joueur l’opportunité d’orchestrer ses actions de manière plus stratégique.

Au-delà de la mécanique, Game Freak a posé les bases d’une proposition narrative atypique. Emma, protagoniste du jeu, évolue dans un Japon post-apocalyptique situé en 4026, souffrant d’un mal qui lui a volé ses émotions. Le monde du jeu semble également dynamique : certaines zones peuvent être “contaminées”, modifiant temporairement les possibilités d’exploration et les comportements ennemis.

Koo, lui, constitue autant un élément de gameplay qu’un pilier scénaristique. “Depuis de nombreuses années, Game Freak donne vie à des créatures et à des compagnons à travers notre travail sur la série de jeux vidéo Pokémon”, déclare le directeur du programme, Masayuki Onoue. “Dans ce projet, cependant, nous avons cherché à créer une expérience de voyage à travers un monde hostile aux côtés d’un partenaire.”

Vous pouvez regarder la nouvelle vidéo de gameplay de Beast of Reincarnation dans la vidéo ci-dessous :

Sortie et disponibilité sur Game Pass pour Beast of Reincarnation

La seconde annonce forte du Developer Direct concerne la disponibilité du titre. Beast of Reincarnation sortira à l’été 2026 sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5. Il sera accessible dès le jour de sa sortie via Xbox Game Pass Ultimate.