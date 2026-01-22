Le prochain Life is Strange a désormais un nom et une date de sortie. Voici tout ce qu’il savoir sur Life is Strange: Reunion

Max Caulfield est donc bel et bien de retour, et ce pour la dernière fois. Hier, Square Enix et Deck Nine Games ont officiellement levé le voile sur Life is Strange: Reunion, nouvel opus narratif qui viendra conclure l’histoire de Max Caulfield et Chloe Price, duo iconique de la franchise. Une bande-annonce inédite a accompagné l’annonce, confirmant également la date de sortie du jeu.

Un nouvel opus qui fait le lien avec Double Exposure

Life is Strange: Reunion prend place après les événements de Double Exposure (2024) et se présente comme un standalone non épisodique, contrairement aux premiers titres de la série. Le jeu suit Max Caulfield dans sa nouvelle vie d’enseignante en photographie à la Caledon University. Mais par une nuit sombre, le campus est frappé par un incendie meurtrier, décimant étudiants comme professeurs. Unique survivante du sinistre, Max utilise son pouvoir de rembobinage temporel pour revenir trois jours en arrière et tenter de déjouer cette catastrophe.

Le livestream d’hier a également dévoilé le retour de Chloe Price, autre protagoniste de Life is Strange, ici dotée d’un rôle jouable. Si Max opère sur la manipulation des timelines, Chloe repose sur une mécanique différente : le Backtalk. Il s’agit d’un système de confrontation verbale permettant d’obtenir informations, accès ou concessions par la persuasion. Cette alternance de perspectives promet un gameplay hybride capable de marier enquête, tension narrative et résolution d’énigmes.

Enfin, le scénario semble intégrer des réminiscences et contradictions mémorielles liées aux timelines divergentes. Cela pourrait être une conséquence directe des pouvoirs temporels de Max dans les précédents opus.

Vous pouvez voir la première bande-annonce officielle de Life is Strange: Reunion dans la vidéo ci-dessous :

Max et Chloe donnent donc rendez-vous au fans de jeu narratif dans Life is Strange: Reunion le 26 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC. L’éditeur a confirmé plusieurs formats, dont une Standard Edition, une Deluxe Edition comprenant contenu numérique bonus (artbook, mini-OST, comic, documentaire) ainsi qu’un Twin Pack regroupant Double Exposure et Reunion. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.